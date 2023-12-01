В Киеве открыли движение по части Подольского моста для спецтранспорта — Finance.ua
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В Киеве открыли движение по части Подольского моста для спецтранспорта

Казна и Политика
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В Киеве открыли движение по части Подольского моста для спецтранспорта
В Киеве открыли движение по части Подольского моста для спецтранспорта
Городские власти решили построить съезд на Центральную Садовую к местным выборам 2020 года, потому что не успевали возвести развязку на проспект Алишера Навои и улицу Бальзака. Впрочем, генподрядчик строительства смог достроить съезд на Центральную Садовую только в 2023 году.
Следующим этапом Департамент транспортной инфраструктуры выполнит комплекс работ по обеспечению проезда на ул. О. Бальзака (эти работы уже ведутся). А также произведет ремонт улицы Центральная Садовая, включая обустройство сети водоотвода.
И проезд на Бальзака, и ремонт Центральной Садовой планируем завершить в следующем году", — заявил мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, в украинской столице в ближайшее время запустят движение общественного транспорта на Подольско-Воскресенскому мосту — речь идет об автобусном маршруте, который будет курсировать с 1 декабря.
Об этом стало известно из данных, опубликованных на портале EasyWay. Известно, что с 1 декабря по переправе будет курсировать новый автобусный маршрут № 111 «Площадь Украинских Героев» — ст. м. «Левобережная».
По материалам:
Економічна Правда
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