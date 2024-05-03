Вместо кулича и колбаски: женщина «нашпиговала» бус смартфонами на миллион гривен — Finance.ua

Вместо кулича и колбаски: женщина «нашпиговала» бус смартфонами на миллион гривен Сегодня 10:40 — Криминал

Вместо кулича и колбаски: женщина «нашпиговала» бус смартфонами на миллион гривен

Сегодня, 3 мая, на таможне задержали женщину, которая «нашпиговала» бус смартфонами на миллион гривен.

Об этом сообщает Львовская таможня.

Как было

В пункт пропуска «Угринов — Долгобычев» из Республики Польша прибыл микроавтобус Ford Transit. Для прохождения таможенного контроля водитель — 25-летняя жительница Львовщины, выбрала полосу «зеленый коридор».

В ходе осмотра авто работники таможни обнаружили в багажном отделении 200 мобильных телефонов XIAOMI (модель REDMI). Примерная стоимость товара 1 млн 250 тыс. грн.

По этому факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, согласно ч. 2 ст. 471 ТКУ (недекларирование товаров, перемещаемых через таможенную границу гражданами).

Товары временно изъяты.

Напомним, недавно таможенники разоблачили «дельцов», наживавшихся на продаже авто, ввезенных для нужд Сил обороны.

На территории Киевской области пытались незаконно реализовать семь автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи военным.

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