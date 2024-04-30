Таможенники разоблачили «дельцов», наживавшихся на продаже авто, ввезенных для нужд Сил обороны — Finance.ua

Таможенники разоблачили «дельцов», наживавшихся на продаже авто, ввезенных для нужд Сил обороны Сегодня 19:45 — Криминал

Таможенники разоблачили «дельцов», наживавшихся на продаже авто, ввезенных для нужд Сил обороны

На территории Киевской области пытались незаконно реализовать семь автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи военным.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Таможенники разоблачили 7 попыток коммерческой продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи без уплаты налогов.

Подержанные автомобили Volvo, BMW, Nissan, Mercedes-Benz Volkswagen и два автомобиля Opel через объявления о продаже пытался реализовать на территории Бучанского района Киевщины местный житель. Уже даже нашлись потенциальные покупатели, приехавшие выбирать автомобиль.

Согласно электронной базе данных таможни, указанные автомобили были ввезены в Украину в апреле 2024 года как гуманитарная помощь.

Согласно национальному законодательству товары, определенные как гуманитарная помощь, освобождаются от налогообложения при ввозе на таможенную территорию Украины. Поскольку гражданин использовал автомобили в других целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены льготы, имело место уклонение от уплаты таможенных платежей.

По данным фактам Киевская таможня составила 7 протоколов о нарушении таможенных правил.

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