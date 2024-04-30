Таможенники разоблачили «дельцов», наживавшихся на продаже авто, ввезенных для нужд Сил обороны — Finance.ua

Таможенники разоблачили «дельцов», наживавшихся на продаже авто, ввезенных для нужд Сил обороны
На территории Киевской области пытались незаконно реализовать семь автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи военным.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Таможенники разоблачили 7 попыток коммерческой продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи без уплаты налогов.
Читайте также
Подержанные автомобили Volvo, BMW, Nissan, Mercedes-Benz Volkswagen и два автомобиля Opel через объявления о продаже пытался реализовать на территории Бучанского района Киевщины местный житель. Уже даже нашлись потенциальные покупатели, приехавшие выбирать автомобиль.
Согласно электронной базе данных таможни, указанные автомобили были ввезены в Украину в апреле 2024 года как гуманитарная помощь.
Читайте также
Согласно национальному законодательству товары, определенные как гуманитарная помощь, освобождаются от налогообложения при ввозе на таможенную территорию Украины. Поскольку гражданин использовал автомобили в других целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены льготы, имело место уклонение от уплаты таможенных платежей.
По данным фактам Киевская таможня составила 7 протоколов о нарушении таможенных правил.
Поделиться новостью