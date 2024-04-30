Таможенники разоблачили «дельцов», наживавшихся на продаже авто, ввезенных для нужд Сил обороны — Finance.ua
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Таможенники разоблачили «дельцов», наживавшихся на продаже авто, ввезенных для нужд Сил обороны

Криминал
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Таможенники разоблачили «дельцов», наживавшихся на продаже авто, ввезенных для нужд Сил обороны
Таможенники разоблачили «дельцов», наживавшихся на продаже авто, ввезенных для нужд Сил обороны
На территории Киевской области пытались незаконно реализовать семь автомобилей, ввезенных в Украину в качестве гуманитарной помощи военным.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
Таможенники разоблачили 7 попыток коммерческой продажи автомобилей, ввезенных в качестве гуманитарной помощи без уплаты налогов.
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Подержанные автомобили Volvo, BMW, Nissan, Mercedes-Benz Volkswagen и два автомобиля Opel через объявления о продаже пытался реализовать на территории Бучанского района Киевщины местный житель. Уже даже нашлись потенциальные покупатели, приехавшие выбирать автомобиль.
Согласно электронной базе данных таможни, указанные автомобили были ввезены в Украину в апреле 2024 года как гуманитарная помощь.
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Согласно национальному законодательству товары, определенные как гуманитарная помощь, освобождаются от налогообложения при ввозе на таможенную территорию Украины. Поскольку гражданин использовал автомобили в других целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены льготы, имело место уклонение от уплаты таможенных платежей.
По данным фактам Киевская таможня составила 7 протоколов о нарушении таможенных правил.
По материалам:
Finance.ua
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