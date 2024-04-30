135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными: в Киеве разоблачили нелегальное казино и мошеннический колл-центр — Finance.ua

135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными: в Киеве разоблачили нелегальное казино и мошеннический колл-центр Сегодня 11:44 — Криминал

135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными: в Киеве разоблачили нелегальное казино и мошеннический колл-центр

Детективы ТУ БЭБ в Киеве разоблачили в одном из столичных бизнес-центров нелегальное казино и мошеннический колл-центр.

Об этом сообщает Бюро по экномической безопасности.

Заведение, в котором проводили азартные игры в покер на деньги без соответствующих лицензий, обустроили на девятом этаже здания, а колл-центр на четвертом.

Детективы Бюро провели ряд обысков по адресу расположения казино и проживания фигурантов уголовного производства. В игорном заведении обнаружили и изъяли покерное оборудование, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, видеокамеры с записями посещений казино, а также конверты с наличными для выдачи вознаграждения игрокам.

В ходе обыска жилья одного из фигурантов изъято почти 135 тыс. долларов США и около 5 тыс. евро наличными. У мужчины нет официального дохода, и он не смог объяснить происхождение денег.

Как действовали

Директору бизнес-центра, организовавшему работу незаконного казино, сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 203−2 Уголовного кодекса Украины.

Также на четвертом этаже того же здания обнаружен колл-центр, работники которого мошенническим способом присваивали средства граждан Украины, Германии и Чехии.

Пострадавшим звонили по телефону и предлагали инвестировать в программное обеспечение, которое якобы занимается автоматической торговлей криптовалютами и приносит 5% дохода ежедневно. После перевода жертвами средств на указанные центром виртуальные счета связь с абонентом блокировалась.

В ходе обыска изъято более 60 рабочих мест с компьютерной техникой, телефонами, черновые записи и руководства по общению с жертвами.

По данному факту детективы БЭБ приступили к досудебному расследованию уголовного производства по части четвертой статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.