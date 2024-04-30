Митники викрили «ділків», які наживалися на продажі авто, ввезених для потреб Сил оборони — Finance.ua
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Митники викрили «ділків», які наживалися на продажі авто, ввезених для потреб Сил оборони

Кримінал
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Митники викрили «ділків», які наживалися на продажі авто, ввезених для потреб Сил оборони
Митники викрили «ділків», які наживалися на продажі авто, ввезених для потреб Сил оборони
На території Київської області намагалися незаконно реалізувати сім автомобілів, ввезених в Україну в якості гуманітарної допомоги військовим.
Про це повідомляє Державна митна служба.
Митники викрили 7 спроб комерційного продажу автомобілів, що ввозилися як гуманітарна допомога без сплати податків.
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Вживані автомобілі «Volvo», «BMW», «Nissan», «Mercedes-Benz» «Volkswagen» та два автомобілі «Opel» через оголошення про продаж намагався реалізувати на території Бучанського району Київщини місцевий мешканець. Вже навіть знайшлися потенційні покупці, які приїхали обирати автомобіль.
Згідно електронної бази даних митниці, зазначені автівки були ввезені в Україну у квітні 2024 року як гуманітарна допомога.
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Відповідно до національного законодавства, товари, визначені як гуманітарна допомога, звільняються від оподаткування при ввезенні на митну територію України. Оскільки громадянин використав автомобілі в інших цілях, аніж ті, у зв’язку з якими були надані пільги, мало місце ухилення від сплати митних платежів.
По даним фактам Київська митниця склала 7 протоколів про порушення митних правил.
За матеріалами:
Finance.ua
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