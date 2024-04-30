Елітні авто та смарагди: у колишнього топпосадовця СБУ знайшли незаконного майна на 33 мільйони — Finance.ua

Елітні авто та смарагди: у колишнього топпосадовця СБУ знайшли незаконного майна на 33 мільйони Сьогодні 11:32 — Кримінал

Елітні авто та смарагди: у колишнього топпосадовця СБУ знайшли незаконного майна на 33 мільйони, nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення у колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ на понад 32.7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Причини проведення моніторингу

Підставою для проведення моніторингу став лист Державного бюро розслідувань за фактами можливого незаконного збагачення посадовця.

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Так, в червні 2022 року на прикордонному пункті Прешево на виїзді з Республіки Сербія в автомобілі BMW X6 xDrive40d, яким він керував, було виявлено приховане від митного контролю майно, а саме:

кошти в сумі 592 990 євро (21 940 630 грн);

кошти в сумі 120 102 дол. США (4 203 570 грн);

2 смарагди по 6 380 євро кожен (472 120 грн).

Колишній спецслужбовець пояснив, що виявлене в автомобілі майно є власністю його близьких осіб, зокрема частина грошей була позичена його батьком у знайомого.

«Проте фінансової спроможності позичити такі кошти позичальник не мав», — наголосили в НАЗК.

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Крім того, сам посадовець також не мав доходів із законних джерел для набуття валютних коштів та смарагдів, які намагався приховати під час перетину державного кордону Сербії.

Також НАЗК не встановило законних джерел походження коштів на придбання автомобілів BMW X6 xDrive40d, вартістю 116 022 євро (3 875 135 грн) та Toyota MC Land Cruiser 200 (2 234 700 грн), які були оформлені на цивільну дружину колишнього працівника СБУ та її батька.

НАЗК передало матеріали до ОГП

Матеріали щодо ексочільника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ направлено до Офісу Генерального прокурора для приєднання до матеріалів кримінального провадження, проведення досудового розслідування та притягнення його до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, раніше НАЗК виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення, які свідчать про незаконне збагачення начальника Малиновського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК) міста Одеси на суму майже 47 млн грн.

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