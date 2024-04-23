Чинного міністра підозрюють у заволодінні держземлею майже на 300 млн грн — Finance.ua

Чинного міністра підозрюють у заволодінні держземлею майже на 300 млн грн Сьогодні 11:15 — Кримінал

Чинного міністра підозрюють у заволодінні держземлею майже на 300 млн грн, Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро України викрило ексголову аграрного комітету Верховної Ради — чинного міністра на заволодінні державною землею на 291 млн грн та спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

До складу злочинної групи на чолі з топпосадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані куратори.

Деталі схеми

Учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства на Сумщині мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Надалі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю. При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

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Унаслідок реалізації оборудки у 2017−2021 рр. учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Вони також здійснили спробу заволодіти 3282 га землі вартістю близько 190 млн грн.

Хто отримав підозру

Наразі про підозру повідомили організатору схему, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяли вчиненню злочину.

Триває вручення підозр іншим учасникам злочинної схеми.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили схему заволодіння державними коштами при наданні послуг з технічного обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок агресії рф в Херсонській області.

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