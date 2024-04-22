У Львівській області чиновник за 30 тисяч доларів «допомагав» ухилянтам втікати з України — Finance.ua

У Львівській області чиновник за 30 тисяч доларів «допомагав» ухилянтам втікати з України Сьогодні 09:45 — Кримінал

У Львівській області посадовець допомагав ухилянтам перетнути кордон. За 30 тисяч доларів чоловік пропонував чоловікам вивезти їх на власному авто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили заступника директора одного з львівських комунальних підприємств, який організував схему переправлення через кордон чоловіків призовного віку.

Чоловік обіцяв двом мешканцям Львівської області переправити їх за кордон у власному мікроавтобусі за 30 тисяч доларів. Посадовець запевняв їх, що має відповідні зв’язки і його з пасажирами пропустять на кордоні без перевірки.

Після передачі першої частини коштів, а саме 10 тисяч доларів, організатора затримали правоохоронці.

Також посадовець готував перетин кордону для іще одного громадянина. За це він встиг отримати від нього аванс у сумі 8 тисяч доларів.

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