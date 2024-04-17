Експосадовці Міноборони закупили неякісну амуніцію для військових на 1,4 млрд грн — Finance.ua

Експосадовці Міноборони закупили неякісну амуніцію для військових на 1,4 млрд грн Сьогодні 20:43 — Кримінал

Експосадовці Міноборони закупили неякісну амуніцію для військових на 1,4 млрд грн

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони України, які закупали неякісну амуніцію для військових. Обвинувальний акт направлено до суду.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

Сума збитків

Колишні заступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, т.в.о начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також т.в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн.

Деталі справи

Ексзаступник міністра оборони, зокрема, лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових: бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн. Всі договори укладалися за умови повної передплати.

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У другому епізоді фігуранти замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією Міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю.

Це призвело не лише до втрати 222 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ.

Яке покарання передбачається

Колишнім посадовцям було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114−1, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

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