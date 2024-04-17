Збитки на 290 млн грн: НАБУ і САП розкрили злочинну схему на Чернівецькій митниці — Finance.ua
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Збитки на 290 млн грн: НАБУ і САП розкрили злочинну схему на Чернівецькій митниці

Кримінал
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Збитки на 290 млн грн: НАБУ і САП розкрили злочинну схему на Чернівецькій митниці
Збитки на 290 млн грн: НАБУ і САП розкрили злочинну схему на Чернівецькій митниці, Фото: НАБУ
Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили злочинну організацію, до якої входили підприємці з м. Чернівці та службові особи Чернівецької митниці, зокрема її ексначальник, ексдепутат Чернівецької обласної ради. Їхні дії з мінімізації митних платежів за схемою так званого «сірого» імпорту заподіяли державі майже 290 млн грн збитків.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
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Як встановило слідство, учасники організували незаконне ввезення через митний пост «Вадул-Сірет» високоліквідних товарів з Туреччини (одяг, взуття, аксесуари), оформлюючи транспорт з ними як порожній або маскуючи їх товарами прикриття (тканина, ДСП, цегла) зі значно меншою митною вартістю.
Інфографіка: НАБУ і САП
Інфографіка: НАБУ і САП
За останньою схемою, службові особи митного поста на підставі підроблених документів забезпечували позачерговий пропуск вантажівок без проведення митного огляду. Надалі транспорт їхав до складів підприємців, де високоліквідні товари вивантажували та реалізовували, а завантажені замість них товари прикриття доставляли на митний пост «Чернівці» для завершення оформлення та сплати занижених платежів.
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Наразі підозрюються 11 учасників злочинної організації: троє службовців Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб. Їх дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345−1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК України.
Одного співорганізатора злочинної організації та чотирьох учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Здобуття низки доказів і встановлення збитків у справі стало можливим завдяки співпраці із компетентним органам Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини.
За матеріалами:
Finance.ua
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