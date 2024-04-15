ДБР викрило на Прикарпатті керівництво лісгоспу, яке роками незаконно вирубувало ліс: збитки на 250 млн грн — Finance.ua

ДБР викрило на Прикарпатті керівництво лісгоспу, яке роками незаконно вирубувало ліс: збитки на 250 млн грн Сьогодні 18:00 — Кримінал

ДБР викрило на Прикарпатті керівництво лісгоспу, яке роками незаконно вирубувало ліс: збитки на 250 млн грн

ДБР викрило на Прикарпатті керівництво лісгоспу, яке роками незаконно рубало ліс на заповідній території, завдавши збитків на 250 млн грн.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Працівники ДБР у співпраці з Нацполіцією повідомили про підозру організованій групі з-поміж посадовців державного підприємства «Кутське лісове господарство», яка незаконно рубала ліс на території Національного природного парку «Гуцульщина».

Читайте також Колишніх керівників СБУ викрили на розкраданні палива на 26 млн гривень

Створив групу керівник лісгоспу ще у 2018 році. Посадовці незаконно, без жодних дозволів та погоджень видавали документи для проведення рубок на ділянках, які вже понад 20 років не є в підпорядкуванні лісового господарства, а входять до складу Національного парку.

Збитки екології

Зрубану деревину вони продавали населенню, а гроші привласнювали. Протиправна діяльність ділків впродовж кількох років завдала збитків екології на майже 250 млн грн.

Також встановлено, що до складу групи окрім керівника підприємства входили виконувач обов’язки головного лісничого, лісничий та інженер з охорони та захисту лісу. Вони незаконно санкціонували та забезпечили рубку цінних дерев різних порід.

Чотирьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та у незаконній порубці та збуті дерев на території природно-заповідного фонду (ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 КК України).

Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов. Також до суду подано клопотання про обрання фігурантам запобіжних заходів — тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.

Готуються підозри щодо ще двох груп осіб, які проводили незаконні рубки на природоохоронній території.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.