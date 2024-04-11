Колишніх керівників СБУ викрили на розкраданні палива на 26 млн гривень — Finance.ua

Колишніх керівників СБУ викрили на розкраданні палива на 26 млн гривень Сьогодні 10:32 — Кримінал

Колишніх керівників СБУ викрили на розкраданні палива на 26 млн гривень, Фото: СБУ

Офіс Генерального прокурора викрив колишніх керівників господарського підрозділу Служби безпеки на розкраданні понад 26 млн грн на закупівлях пального.

Про це повідомляється на сайті Офісу Генпрокурора.

Зазначається, що про підозру повідомили колишнім начальнику та першому заступнику начальника Департаменту господарського забезпечення СБУ. Їм інкриміновано розтрату майна та перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114−1 КК України).

Як працювала схема

Експравоохоронці організували схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю пального для потреб спецслужби у 2022 році.

Вони уклали договори на придбання паливно-мастильних матеріалів для службових авто та бронетехніки Служби безпеки за завищеними цінами.

Для цього підозрювані залучили підконтрольні комерційні підприємства, які займаються торгівлею нафтопродуктами. До фінансово-господарської та звітної документації учасники схеми вносили недостовірні відомості. Такими діями підозрюваних державі завдано понад 26 млн грн збитків.

Що показали обшуки

Під час обшуків за місцем їх проживання виявлено готівку, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та документи із доказами злочинної діяльності.

Читайте також В Україні заблокували ще кілька схем з ухилянтами: викрили очільника ВЛК і депутата

В СБУ також додали , що в ході слідчих дій за адресами проживання та в офісах керівників афілійованих компаній вилучено незареєстровану зброю. Серед виявленого — бойові гранати, пістолети-кулемети, ручний гранатомет, бойовий пістолет і понад пів тисячі набоїв до вогнепального озброєння.

Що загрожує порушникам

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Експосадовцям загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.