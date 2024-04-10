Розтрата 3,8 млн грн вкладників, чиє житло так і не було побудовано: директора будівельної компанії засудили до 12 років ув’язнення — Finance.ua

Розтрата 3,8 млн грн вкладників, чиє житло так і не було побудовано: директора будівельної компанії засудили до 12 років ув’язнення Сьогодні 10:33 — Кримінал

У Тернополі директора будівельної компанії, який розтратив 3,8 млн грн вкладників, чиє житло так і не було побудовано, засудили до 12 років ув’язнення.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури суд визнав директора однієї з будівельних компаній винним у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).

Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.

Прокурор довів у суді, що між директором будівельної компанії та довірителями впродовж 2006−2007 років були укладені договори про пайову участь у фонді фінансування будівництва житлового будинку, який планували здати в експлуатацію ще у ІІІ кварталі 2008 року.

Проте кошти витрачались забудовником на зведення інших приміщень. А будівництво, на яке вкладники вносили кошти, так і не було завершене.

Таким чином засуджений розтратив понад 3,8 млн грн.

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