Розтрата 3,8 млн грн вкладників, чиє житло так і не було побудовано: директора будівельної компанії засудили до 12 років ув’язнення — Finance.ua
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Розтрата 3,8 млн грн вкладників, чиє житло так і не було побудовано: директора будівельної компанії засудили до 12 років ув’язнення

Кримінал
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У Тернополі директора будівельної компанії, який розтратив 3,8 млн грн вкладників, чиє житло так і не було побудовано, засудили до 12 років ув’язнення.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури суд визнав директора однієї з будівельних компаній винним у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 КК України).
Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі.
Прокурор довів у суді, що між директором будівельної компанії та довірителями впродовж 2006−2007 років були укладені договори про пайову участь у фонді фінансування будівництва житлового будинку, який планували здати в експлуатацію ще у ІІІ кварталі 2008 року.
Проте кошти витрачались забудовником на зведення інших приміщень. А будівництво, на яке вкладники вносили кошти, так і не було завершене.
Таким чином засуджений розтратив понад 3,8 млн грн.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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