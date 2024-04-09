ДБР: У частині на Донеччині виплатили 3,5 млн гривень «бойових» військовим-«тиловикам» — Finance.ua

ДБР: У частині на Донеччині виплатили 3,5 млн гривень «бойових» військовим-«тиловикам» Сьогодні 15:14 — Кримінал

понад 3,5 млн грн. Працівники ДБР повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Донеччини та чотирьом його підлеглих, які протиправно нараховували та виплачували «бойові» військовим підрозділу, які де-факто не несли службу на передовій. Сума завданих державі збитків становить

Організатори оборудки розробили злочинну схему для отримання частини з нарахованих «бойових» доплат військовим свого підрозділу.

Підозрювані включили у списки для виплат 10 військовослужбовців частини, які фактично не брали безпосередню участь у бойових діях та перебували за межами Донецької області.

Протягом 6 місяців цим військовослужбовцям у різний період безпідставно нараховувалось по 100 тисяч гривень. Частину коштів, начебто як благодійну допомогу для свого підрозділу, вони перераховували на вказаний командуванням картковий рахунок.

Так у період з березня по вересень сума завданих державі збитків становила майже 3,5 млн грн.

Працівники ДБР викрили злочинну схему, провели почеркознавчу, економічну та військову експертизи.

Командир військової частини та троє його підлеглих підозрюються у розтраті та заволодінні чужим майном, вчинених організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Ще одна учасниця злочинної схеми підозрюється у розтраті та заволодінні чужим майном, вчиненим організованою групою шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України)

Санкції статей передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

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