Викрили групу, яка заволоділа майже ₴160 мільйонами на відновленні Харкова — Finance.ua
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Викрили групу, яка заволоділа майже ₴160 мільйонами на відновленні Харкова

Кримінал
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Викрили групу, яка заволоділа майже ₴160 мільйонами на відновленні Харкова
Викрили групу, яка заволоділа майже ₴160 мільйонами на відновленні Харкова, Фото: НАБУ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили організовану групу, яка заволоділа коштами у сумі близько 160 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Харкова.
Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.
Як встановило слідство, організатор групи, один з впливових бізнесменів, у змові з першим заступником гендиректора КП «Харківські теплові мережі» домігся укладення з підконтрольними йому компаніями прямих договорів на постачання трубної продукції, вікон та технічної солі. При цьому саме воєнний стан учасники оборудки використали як привід не проводити відкриті торги.
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Надалі «переможець» через низку фірм-прокладок закупив продукцію у виробника та перепродав КП за понад удвічі завищеною ціною. Водночас КП мало з цим виробником прямі господарські відносини.
Унаслідок реалізації схеми завдано збитків на суму 159,5 млн грн, якими учасники злочину заволоділи та розпорядилися на власний розсуд. При цьому частина цих коштів у сумі 22 млн грн була надана Світовим Банком (Міжнародний банк реконструкції та відродження) та призначалися для розвитку міської інфраструктури.
Наразі про підозру повідомили 7 особам:
  • лідеру організованої групи;
  • першому заступнику генерального директора та одному з директорів КП «Харківські теплові мережі»;
  • чотирьом особам, підконтрольним лідеру організованої групи.
Інфографіка: НАБУ
Інфографіка: НАБУ
За матеріалами:
Finance.ua
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