Вымогали $25 тыс. На Одесской таможне разоблачили очередные коррупционные схемы — Finance.ua

Вымогали $25 тыс. На Одесской таможне разоблачили очередные коррупционные схемы Сегодня 09:30 — Криминал

Вымогали $25 тыс. На Одесской таможне разоблачили очередные коррупционные схемы

Служба безопасности Украины разоблачила и.о. заместителя начальника одного из таможенных постов Одесской таможни и руководителя отдела областного управления Государственной налоговой службы на систематическом вымогательстве взяток с импортеров.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, должностные лица за разные суммы неправомерной выгоды гарантировали коммерсантам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов.

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В случае отказа чиновники угрожали затягивать процессы таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень таможенной стоимости.

Оперативники спецслужбы задокументировали вымогательство 25 тысяч долларов с представителя коммерческой структуры за принятие решения об изменении таможенного режима сельскохозяйственных товаров и задержали обоих фигурантов после получения третьей части взятки.

В настоящее время задержанным доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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