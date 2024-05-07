Вымогали $25 тыс. На Одесской таможне разоблачили очередные коррупционные схемы — Finance.ua
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Вымогали $25 тыс. На Одесской таможне разоблачили очередные коррупционные схемы

Криминал
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Вымогали $25 тыс. На Одесской таможне разоблачили очередные коррупционные схемы
Вымогали $25 тыс. На Одесской таможне разоблачили очередные коррупционные схемы
Служба безопасности Украины разоблачила и.о. заместителя начальника одного из таможенных постов Одесской таможни и руководителя отдела областного управления Государственной налоговой службы на систематическом вымогательстве взяток с импортеров.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным следствия, должностные лица за разные суммы неправомерной выгоды гарантировали коммерсантам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов.
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В случае отказа чиновники угрожали затягивать процессы таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень таможенной стоимости.
Оперативники спецслужбы задокументировали вымогательство 25 тысяч долларов с представителя коммерческой структуры за принятие решения об изменении таможенного режима сельскохозяйственных товаров и задержали обоих фигурантов после получения третьей части взятки.
В настоящее время задержанным доложено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
По материалам:
Finance.ua
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