НАБУ раскрыло схему хищения почти 5 млн гривен Укрзализныци — Finance.ua

НАБУ раскрыло схему хищения почти 5 млн гривен Укрзализныци Сегодня 06:32 — Криминал

НАБУ раскрыло схему хищения почти 5 млн гривен Укрзализныци

В ближайшее время начнется судебный процесс над семью лицами, обвиняемыми в попытке присвоения почти 5 миллионов гривен Укрзализныци. Они хотели закупить ПЦР-тесты на COVID-19 по завышенным ценам.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении 4 бывших должностных лиц одного из Филиалов Укрзализныци и 3 представителей коммерческой структуры, обвиняемых в покушении на завладение денежными средствами в размере почти 5 млн гривен при закупке ПЦР-тестов», — говорится в сообщении.

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Установлено, что в 2020 году должностные лица Укрзализныци разработали схему завладения средствами при закупке услуг по проведению ПЦР-тестирования на COVID-19. Для этого была искусственно завышена ожидаемая цена закупки одной единицы более чем на 400 гривен по сравнению с рыночной и обеспечена победа в процедуре закупки заранее подобранного соучастниками предприятия.

Всего соучастники планировали завладеть почти 5 млн гривен средств, однако из-за непрохождения внутренней процедуры согласования договор не был заключен.

Учитывая, что еще двое подозреваемых по этому делу скрываются от следствия, в отношении них осуществлялось специальное досудебное расследование. Еще один подозреваемый экстрадирован из Словацкой Республики.

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