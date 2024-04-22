БЭБ подозревает трех должностных лиц филиала Укрзализныци в завладении 8,7 миллиона госсредств — Finance.ua
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БЭБ подозревает трех должностных лиц филиала Укрзализныци в завладении 8,7 миллиона госсредств

Криминал
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Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении трем должностным лицам одного из региональных филиалов Укрзализныци и директору предприятия в завладении 8,7 млн ​​грн государственных средств.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
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По материалам досудебного расследования, общество с ограниченной ответственностью стало победителем тендера на поставку государственному учреждению накладок для рельсов на 8,7 млн ​​грн, о чем был заключен соответствующий договор.
Приложение к договору содержало Техническую спецификацию, согласно которой должны были быть изготовлены рельсы, однако покупатель согласился на закупку товара худшего качества. Поставленные накладки противоречили требованиям ДСТУ, а некоторые показатели прочности вообще отсутствовали.
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На основании аналитического продукта и судебно-экономической экспертизы детективы Бюро установили, что такими действиями фигуранты нанесли государству ущерб на сумму 8,7 млн грн.
В настоящее время лицам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 191 и 366 Уголовного Кодекса Украины, решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
По материалам:
Finance.ua
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