БЭБ подозревает трех должностных лиц филиала Укрзализныци в завладении 8,7 миллиона госсредств — Finance.ua

БЭБ подозревает трех должностных лиц филиала Укрзализныци в завладении 8,7 миллиона госсредств
Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении трем должностным лицам одного из региональных филиалов Укрзализныци и директору предприятия в завладении 8,7 млн грн государственных средств.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
По материалам досудебного расследования, общество с ограниченной ответственностью стало победителем тендера на поставку государственному учреждению накладок для рельсов на 8,7 млн грн, о чем был заключен соответствующий договор.
Приложение к договору содержало Техническую спецификацию, согласно которой должны были быть изготовлены рельсы, однако покупатель согласился на закупку товара худшего качества. Поставленные накладки противоречили требованиям ДСТУ, а некоторые показатели прочности вообще отсутствовали.
На основании аналитического продукта и судебно-экономической экспертизы детективы Бюро установили, что такими действиями фигуранты нанесли государству ущерб на сумму 8,7 млн грн.
В настоящее время лицам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 191 и 366 Уголовного Кодекса Украины, решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
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