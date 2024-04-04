Дело о 95 млн гривен «Укрзализныци»: выбрали меру пресечения и размер залога — Finance.ua

Дело о 95 млн гривен «Укрзализныци»: выбрали меру пресечения и размер залога Сегодня 14:36 — Криминал

Высший антикоррупционный суд выбрал для экс-советника Офиса президента Артема Шило меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.

Об этом сообщается в Telegram-канале и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Во время заседания судья отметила, что срок содержания под стражей будет считаться со дня задержания Шило, то есть со 2 апреля.

«Срок — 60 суток содержания под стражей. То есть до 31 мая 2024 включительно», — добавила судья.

В том же числе Шило была определена мера пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен.

Завладение средствами «Укрзализныци»

В Украине разоблачили банду, завладевшую 94,7 млн ​​гривен АО «Укрзализныця». Уже вчера, 3 апреля, фигурантам дела объявили о подозрении, а именно:

лидеру организованной группы — экс-советнику Офиса президента Артему Шило;

двум участникам организованной группы;

бывшему заместителю Филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця»;

заместителю директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця»;

лицу, действовавшему от имени владельца компании-поставщика;

подчиненному лидеру организованной группы.

В том же числе Шило сообщили о подозрении в завладении 117 млн ​​гривен при закупке кабелей АО «Укрзализныця».

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