Дело о 95 млн гривен «Укрзализныци»: выбрали меру пресечения и размер залога — Finance.ua
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Дело о 95 млн гривен «Укрзализныци»: выбрали меру пресечения и размер залога

Криминал
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Высший антикоррупционный суд выбрал для экс-советника Офиса президента Артема Шило меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.
Об этом сообщается в Telegram-канале и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Во время заседания судья отметила, что срок содержания под стражей будет считаться со дня задержания Шило, то есть со 2 апреля.
«Срок — 60 суток содержания под стражей. То есть до 31 мая 2024 включительно», — добавила судья.
В том же числе Шило была определена мера пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен.

Завладение средствами «Укрзализныци»

В Украине разоблачили банду, завладевшую 94,7 млн ​​гривен АО «Укрзализныця». Уже вчера, 3 апреля, фигурантам дела объявили о подозрении, а именно:
  • лидеру организованной группы — экс-советнику Офиса президента Артему Шило;
  • двум участникам организованной группы;
  • бывшему заместителю Филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця»;
  • заместителю директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця»;
  • лицу, действовавшему от имени владельца компании-поставщика;
  • подчиненному лидеру организованной группы.
В том же числе Шило сообщили о подозрении в завладении 117 млн ​​гривен при закупке кабелей АО «Укрзализныця».
По материалам:
РБК-Україна
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