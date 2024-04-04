Дело о 95 млн гривен «Укрзализныци»: выбрали меру пресечения и размер залога — Finance.ua

Дело о 95 млн гривен «Укрзализныци»: выбрали меру пресечения и размер залога
Высший антикоррупционный суд выбрал для экс-советника Офиса президента Артема Шило меру пресечения в виде содержания под стражей в течение 60 суток.
Об этом сообщается в Telegram-канале и Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Во время заседания судья отметила, что срок содержания под стражей будет считаться со дня задержания Шило, то есть со 2 апреля.
«Срок — 60 суток содержания под стражей. То есть до 31 мая 2024 включительно», — добавила судья.
В том же числе Шило была определена мера пресечения в виде залога в размере 30 млн гривен.
Завладение средствами «Укрзализныци»
В Украине разоблачили банду, завладевшую 94,7 млн гривен АО «Укрзализныця». Уже вчера, 3 апреля, фигурантам дела объявили о подозрении, а именно:
- лидеру организованной группы — экс-советнику Офиса президента Артему Шило;
- двум участникам организованной группы;
- бывшему заместителю Филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця»;
- заместителю директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця»;
- лицу, действовавшему от имени владельца компании-поставщика;
- подчиненному лидеру организованной группы.
В том же числе Шило сообщили о подозрении в завладении 117 млн гривен при закупке кабелей АО «Укрзализныця».
Поделиться новостью