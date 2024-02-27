Должностные лица Укрзализныци разоблачены в хищении более 11 миллионов — Finance.ua

Должностные лица Укрзализныци разоблачены в хищении более 11 миллионов Сегодня 10:43 — Криминал

Должностные лица Укрзализныци разоблачены в хищении более 11 миллионов, Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную группу лиц в завладении 11,4 миллиона гривен АО «Укрзализныця».

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

Как работала схема

Как установило следствие, в состав преступной группы входили должностные лица УЗ, предприниматели.

В 2018 году лидер группы, предприниматель, решил установить контроль над товарно-денежными потоками АО «Укрзализныця» с целью завладения денежными средствами общества. Для этого он обратился к давним знакомым среди представителей правительства и при их содействии добился назначения членов группы на руководящие должности в АО «Укрзализныця».

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Таким образом, в 2018—2021 гг. должностные лица АО «Укрзализныця» во исполнение указаний лидера группы обеспечили победу подконтрольной ему компании в тендере на закупку пневмоинструмента. Она в дальнейшем поставила филиалам УЗ продукцию по завышенной стоимости. Размер переплаты составил 11,4 млн грн, которыми организованная группа завладела и распорядилась по своему усмотрению.

О подозрении уведомлены 9 лиц:

два руководителя организованной группы;

шесть должностных лиц АО «Укрзализныця»;

бенефициар ООО.

В настоящее время лидер организованной группы задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, принимаются меры по установлению других эпизодов преступной деятельности.

Инфографика: НАБУ

Напомним, Служба безопасности ликвидировала в Чернигове масштабную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Во время обысков у задержанного обнаружено около $1 млн, а также свыше €22 тыс.

Служба безопасности совместно с НАБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему, к которой причастно руководство Запорожского областного совета. В результате комплексных мер на передаче взятки разоблачены заместитель председателя облсовета, его помощник и местный депутат.

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