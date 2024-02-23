В суд передали дело замкомандира воинской части, который заставлял бойцов строить дом его тещи — Finance.ua
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В суд передали дело замкомандира воинской части, который заставлял бойцов строить дом его тещи

Криминал
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В суд передали дело замкомандира воинской части, который заставлял бойцов строить дом его тещи
В суд передали дело замкомандира воинской части, который заставлял бойцов строить дом его тещи, Фото: dbr.gov.ua
В Одесской области будут судить должностное лицо воинской части, которого Государственное бюро расследований уличило в использовании бойцов на строительстве особняка для тещи.
Об этом сообщается на сайте ГБР.
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«Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении заместителя командира батальона одной из воинских частей Одесщины, которые почти год заставлял подчиненных строить частный дом. Обвинительный акт направлен в суд», — сказано в сообщении.
Фото: dbr.gov.ua
Фото: dbr.gov.ua
Так, в августе 2022 года заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины строить имение для его тещи под Одессой.
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Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму почти 2 млн грн.
Заместитель командира обвиняется в злоупотреблении служебным положением, превышении служебных полномочий, присвоении и растрате имущества.
Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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