У экс-главы ВВК в Черниговской области нашли почти $1 млн наличными. Он помогал уклонистам — Finance.ua

У экс-главы ВВК в Черниговской области нашли почти $1 млн наличными. Он помогал уклонистам Сегодня 18:30 — Криминал

У экс-главы ВВК в Черниговской области нашли почти $1 млн наличными. Он помогал уклонистам, Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности ликвидировала в Чернигове масштабную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате комплексных мероприятий в областном центре задержан бывший глава местной военно-врачебной комиссии.

За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с военного учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья. В дальнейшем уклонявшиеся использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины.

Для реализации сделки фигурант действовал совместно с несколькими действующими чиновниками областных ВЛК и медицинских учреждений.

Сотрудники СБУ задержали его в собственном доме после получения им новой взятки.

Во время обысков у задержанного обнаружено почти $1 млн, а также свыше €22 тыс. Кроме того, изъята также документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста.

Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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