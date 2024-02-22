У экс-главы ВВК в Черниговской области нашли почти $1 млн наличными. Он помогал уклонистам — Finance.ua
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У экс-главы ВВК в Черниговской области нашли почти $1 млн наличными. Он помогал уклонистам

Криминал
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У экс-главы ВВК в Черниговской области нашли почти $1 млн наличными. Он помогал уклонистам
У экс-главы ВВК в Черниговской области нашли почти $1 млн наличными. Он помогал уклонистам, Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности ликвидировала в Чернигове масштабную схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
В результате комплексных мероприятий в областном центре задержан бывший глава местной военно-врачебной комиссии.
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За деньги экс-чиновник обещал военнообязанным снятие с военного учета на основании фиктивных справок о непригодности к службе по состоянию здоровья. В дальнейшем уклонявшиеся использовали эти документы для незаконного выезда за пределы Украины.
Для реализации сделки фигурант действовал совместно с несколькими действующими чиновниками областных ВЛК и медицинских учреждений.
Сотрудники СБУ задержали его в собственном доме после получения им новой взятки.
У экс-главы ВВК в Черниговской области нашли почти $1 млн наличными. Он помогал уклонистам
Во время обысков у задержанного обнаружено почти $1 млн, а также свыше €22 тыс. Кроме того, изъята также документация на несколько квартир и земельных участков, на которые СБУ уже инициировала наложение ареста.
Задержанный находится под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к коррупционной схеме. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
По материалам:
Finance.ua
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