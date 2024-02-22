В Житомирской области разоблачили адвоката, арендовавшего у «мертвых душ» землю на 12,5 млн грн — Finance.ua

В Житомирской области разоблачили адвоката, арендовавшего у «мертвых душ» землю на 12,5 млн грн Сегодня 19:29 — Криминал

В Житомирской области разоблачили адвоката, арендовавшего у «мертвых душ» землю на 12,5 млн грн, Фото: СБУ

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности разоблачили адвоката на «земельном мошенничестве». Он арендовал у «мертвых душ» землю на 12,5 млн грн.

Об этом сообщает Управление СБУ в Житомирской области.

Отмечается, что он организовал незаконный механизм «аренды» юридически не унаследованных земельных участков. Фигурант подписывал договоры аренды с владельцами умерших земельных участков. Речь идет о более чем 315 гектарах земли, стоимостью права аренды 12,5 млн грн.

Как работала схема

Организовал механизм ровенский адвокат, проживающий в Малине. Имея доступ к соответствующим базам данных и реестрам, злоумышленник «вычислил» 170 не унаследованных земельных участков, которые находятся на территории Малинской общины. Для проведения схемы он приобрел столичную коммерческую структуру и оформил фиктивные договоры аренды земельных участков на 45 лет.

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При этом двусторонние договоры были подписаны «мертвыми душами», с одной стороны, и предыдущим директором киевской фирмы, с другой, а положенные арендные выплаты не были предусмотрены вообще.

Дату подписания договоров адвокат определял, исходя из даты смерти собственника земли.

Кроме того, злоумышленник привлек к схеме государственного регистратора одного из сельских советов Житомирского района, надлежащим образом осуществившего государственную регистрацию права аренды.

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Полученные таким образом сотни гектаров земли адвокат сдавал в субаренду — местным фермерским хозяйствам — за деньги.

Какие доказательства изъяли

Правоохранители провели санкционированные следственные действия по местам жительства фигурантов дела, их работы и по месту регистрации фирмы-участника схемы.

В ходе обысков изъяли компьютерную технику с первичной финансово-хозяйственной документацией, в том числе — договорами аренды земли.

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Какие обвинения выдвинули

На основании собранных СБУ доказательств адвокату доведено о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины:

ч.4 ст. 190 (мошенничество),

ч.1 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем),

ч.2 ст.364−1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы),

ч.1 ст. 366 (служебный подлог).

В рамках уголовного производства решается вопрос об объявлении подозрения его сообщнику — государственному регистратору. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Сумах разоблачили чиновника воинской части, который незаконно насчитал подчиненной сотруднице 600 тысяч гривен.

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