На коррупционной схеме разоблачили чиновников Запорожского облсовета — Finance.ua

На коррупционной схеме разоблачили чиновников Запорожского облсовета
Служба безопасности совместно с НАБУ ликвидировала масштабную коррупционную схему, к которой причастно руководство Запорожского областного совета. В результате комплексных мер на передаче взятки разоблачены заместитель председателя облсовета, его помощник и местный депутат.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
По данным следствия, чиновники пытались подкупить директора областного медицинского учреждения. За это руководитель медучреждения должен был способствовать победе заранее определенных компаний в медицинских закупках, а также совершению финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений.
Правоохранители разоблачили всех трех чиновников облсовета «на горячем» сразу после передачи ими всей суммы неправомерной выгоды.
В настоящее время продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), решается вопрос о сообщении чиновникам о подозрении.
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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