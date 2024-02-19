Гендиректора Киевавтодора подозревают в причастности к ущербу на 300 млн грн — Finance.ua

Гендиректора Киевавтодора подозревают в причастности к ущербу на 300 млн грн Сегодня 09:48 — Криминал

Гендиректора Киевавтодора подозревают в причастности к ущербу на 300 млн грн, Фото: npu.gov.ua

Генеральный директор «Киевавтодор» и экс-начальник одного из эксплуатационных управлений столицы уведомлены о подозрении в служебной халатности и загрязнении земель.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что в течение 2022−2023 годов должностные лица КП «ШЭУ Соломенского района города Киева» по указанию своего руководителя свозили отходы разного типа на земельный участок, предназначенный исключительно для накопления снега, собранного на улицах г. Киев. В свою очередь руководитель «Киевавтодора» в результате недобросовестного выполнения своих служебных обязанностей, допустил осуществление подконтрольным предприятием действий, которые привели к загрязнению участка отходами и вредными для людей и окружающей среды материалами.

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В ходе осмотра земельного участка с привлечением специалистов Государственной экологической инспекции Столичного округа обнаружены металлолом, твердые бытовые отходы, пластик, отходы автомобильного транспорта.

В результате государству был присинен ущерб почти на 300 млн грн.

Фото: npu.gov.ua

Генеральный директор «Киевавтодор» и бывший начальник районного ШЭУ уведомлены о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) и ч. 2 ст. 239 (Загрязнение или порча земель) Уголовного кодекса Украины.

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