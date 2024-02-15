Выманили 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ (видео) — Finance.ua

Выманили 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ (видео)
Правоохранители задержали банду, которая обманула украинцев более чем на 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.
«По результату мониторинга предложений по продаже БпЛА 92 потерпевших перечислили мошенникам более 45 миллионов гривен. Среди обманутых — граждане из всех регионов Украины всех возрастов и профессий, которых объединило желание помочь украинским военным», — пишет пресс-служба.
«Схему» организовали две женщины, которые и раньше пользовались чрезвычайными ситуациями в Украине для обмана граждан. Во время блэкаутов они продали, однако не поставили 40 единиц Starlink.
«По данным производствам в 2023 году следователи Нацполиции уже объявили им о подозрениях и направили обвинительные акты в суд. После этого злоумышленницы не поставили более 600 дронов разного типа для нужд Вооруженных сил Украины», — отмечает пресс-служба.
В феврале правоохранители провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории Киева, Одесской и Волынской областей.
Имущество подозреваемых стоимостью более 4,5 млн гривен и 28,6 млн гривен на банковских счетах были арестованы.
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