Выманили 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ (видео) — Finance.ua

Выманили 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ (видео) Сегодня 16:44 — Криминал

Правоохранители задержали банду, которая обманула украинцев более чем на 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.

«По результату мониторинга предложений по продаже БпЛА 92 потерпевших перечислили мошенникам более 45 миллионов гривен. Среди обманутых — граждане из всех регионов Украины всех возрастов и профессий, которых объединило желание помочь украинским военным», — пишет пресс-служба.

«Схему» организовали две женщины, которые и раньше пользовались чрезвычайными ситуациями в Украине для обмана граждан. Во время блэкаутов они продали, однако не поставили 40 единиц Starlink.

«По данным производствам в 2023 году следователи Нацполиции уже объявили им о подозрениях и направили обвинительные акты в суд. После этого злоумышленницы не поставили более 600 дронов разного типа для нужд Вооруженных сил Украины», — отмечает пресс-служба.

В феврале правоохранители провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории Киева, Одесской и Волынской областей.

Имущество подозреваемых стоимостью более 4,5 млн гривен и 28,6 млн гривен на банковских счетах были арестованы.

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