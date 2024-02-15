Выманили 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ (видео) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Выманили 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для ВСУ (видео)

Криминал
36
Правоохранители задержали банду, которая обманула украинцев более чем на 45 млн гривен под предлогом продажи дронов для Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.
«По результату мониторинга предложений по продаже БпЛА 92 потерпевших перечислили мошенникам более 45 миллионов гривен. Среди обманутых — граждане из всех регионов Украины всех возрастов и профессий, которых объединило желание помочь украинским военным», — пишет пресс-служба.
«Схему» организовали две женщины, которые и раньше пользовались чрезвычайными ситуациями в Украине для обмана граждан. Во время блэкаутов они продали, однако не поставили 40 единиц Starlink.
«По данным производствам в 2023 году следователи Нацполиции уже объявили им о подозрениях и направили обвинительные акты в суд. После этого злоумышленницы не поставили более 600 дронов разного типа для нужд Вооруженных сил Украины», — отмечает пресс-служба.
В феврале правоохранители провели 7 обысков по месту жительства фигурантов на территории Киева, Одесской и Волынской областей.
Имущество подозреваемых стоимостью более 4,5 млн гривен и 28,6 млн гривен на банковских счетах были арестованы.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.