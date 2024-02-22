Хищения в оборонке: антикоррупционные органы ведут более 60 производств — Finance.ua

Хищения в оборонке: антикоррупционные органы ведут более 60 производств Сегодня 09:45 — Криминал

Хищения в оборонке: антикоррупционные органы ведут более 60 производств

Результаты НАБУ и САП в прошлом году стали наиболее значимыми за все время существования антикоррупционных органов в Украине. Приоритетными задачами является разоблачение преступных организаций, организованных преступных групп с участием топ-чиновников и расследования в сфере обороны и восстановления.

Об этом заявил глава антикоррупционного бюро Семен Кривонос во время пресс-конференции.

«Хищение в армии в настоящее время — это чрезвычайно сложное преступление. В настоящее время детективами НАБУ осуществляется расследование в более чем 60 производствах, касающихся злоупотреблений в сфере обороны. Наиболее приоритетные из них касаются закупки вооружения, бронетехники, питания, одежды. Как только следствие будет готово, в ближайшее время мы продемонстрируем обществу конкретные результаты», — сказал глава НАБУ.

Он добавил, что в течение прошлого года экономический эффект деятельности органов НАБУ и САП достиг 4,7 млрд грн — в полтора раза больше, чем в 2022 году.

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«То, над чем мы будем совместно работать, — это автономное прослушивание НАБУ. Для того чтобы НАБУ наконец-то не только на законодательном уровне, но и в практическом плане получило возможность автономно прослушивать телефоны. В 2024 году впервые в истории НАБУ проведут независимый аудит с независимыми экспертами», — заявил Кривонос.

Глава НАБУ также заявил, что идет развитие антикоррупционной системы в Украине. Это одно из требований Еврокомиссии относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

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«Во-первых, выборы директора НАБУ, это было одним из требований, которое было выполнено. Еще одним условием условием было увеличение штатной численности НАБУ до 1000 человек. Это условие выполнено, парламентом проголосовано. Эти 300 новых человек распределены на три года — по 100 в 2024—2026 годах», — сообщил Кривонос.

По словам руководителя САП Александра Клименко, еще одним шагом к началу переговоров стал закон, давший возможность органу стать более независимым.

«На данный момент мы реализуем этот закон, и я убежден, что общество почувствует результат от правильности этого решения. Важно усовершенствование не только институтов, но и правового поля, в котором мы работали», — сказал Клименко.

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УНІАН По материалам:

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