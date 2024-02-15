В Минобороны объяснили, как появились «яйца по 17 грн» — Finance.ua

В Минобороны объяснили, как появились «яйца по 17 грн» Сегодня 11:07 — Казна и Политика

В Минобороны объяснили, как появились «яйца по 17 грн»

Министерство обороны Украины ввело новую архитектуру закупок для ВСУ в соответствии со стандартами НАТО. Ведомство уверяет, что «яиц по 17 гривен» больше не будет.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«Министерство обороны сотрудничает с правоохранительными органами, чтобы ликвидировать риски проявлений коррупции во время закупок для ВСУ, и одновременно вводит новую архитектуру закупок в соответствии со стандартами стран НАТО», — говорится в сообщении.

Инфографика: Минобороны

Как было раньше

До мая 2023 года поставщики могли фактически самостоятельно устанавливать цены, по которым они отгружали продукты питания военным частям.

Для этого они накануне тендера устанавливали неконкурентно низкую стоимость на весь набор питания, в который входили все продукты. Это позволяло выиграть тендер. А после победы компания-поставщик вносила изменения в стоимость отдельных продуктов. А именно в сторону увеличения цены массовых групп товаров, таких как овощи, фрукты, молочные и мясные изделия и т. д. И снижали цены на неходовые товары. Такие, как клубника, голубика.

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«Это позволяло оставлять суммарную цену продуктового набора неизменной. Именно по такой схеме появились печально известные „яйца по 17 грн“», — объясняют в министерстве.

Что изменится

Чтобы избежать таких злоупотреблений, Минобороны ввело предельные цены на продукты, выше которых поставщики не могут поставлять продукты военным.

К примеру, если раньше, по данным НАБУ, поставщики устанавливали закупочную цену на картофель 16 грн/кг, то на одном из тендеров Минобороны в декабре 2023 года указало предельную цену 10,35 грн. Похожая ситуация с капустой (28 и 14,54 грн соответственно) и луком (39 и 22,86 грн соответственно).

Реформа закупок

Минобороны также начинает реформу закупок. Новая система предусматривает двухуровневый механизм — Минобороны устанавливает правила закупок и проверяет качество, а непосредственные закупки проводит новое агентство — Государственный оператор тыла.

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Ранее эти функции сосредотачивались в министерстве, что могло привести к конфликту интересов. Распределение обязанностей должно ликвидировать коррупционные риски.

Государственный оператор тыла уже анонсировал в Prozorro первые тендеры по новой системе закупок, которая стартует со II квартала.

Напомним, в начале 2023 года в СМИ появилась информация о закупке продовольствия для украинской армии по завышенным ценам. Тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников объяснял, что в контракте с поставщиками говорится именно об услугах по питанию воинов. «Министерство не осуществляет закупку отдельных продуктов. Оборонное ведомство покупает комплексную услугу по обеспечению питания. Предметом закупки является стоимость суточного рациона для военнослужащего», — отмечал министр.

Тогда же Министерство обороны Украины внесло изменения в 8 договоров по организации закупки продуктов для армии. В том числе стоимость яиц стала 8,40.

Справка Finance.ua:

ранее НАБУ раскрыло новую коррупционную схему с закупками Министерства обороны. Схема позволяла значительно завышать цены на продукты;

применение существующей системы закупок позволяет поставщикам прибегать к злоупотреблениям при формировании цены на ходовые группы продуктов: яйца продают втридорога, а лосось или голубику, которые не увидишь в рационе военных, — по ценам, в разы ниже рыночных.

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