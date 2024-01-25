Минобороны вернуло 1,5 млрд грн, фигурирующих в коррупционной схеме покупки снарядов для ВСУ, — Умеров Сегодня 16:45 — Казна и Политика

Минобороны вернуло 1,5 млрд грн, фигурирующих в коррупционной схеме покупки снарядов для ВСУ, — Умеров

Министерство обороны Украины вернуло 1,5 млрд грн, фигурирующих в коррупционной схеме приобретения артиллерийских снарядов для ВСУ.

Рустем Умеров отметил, что ранее был задержан руководитель одного из главных управлений Министерства обороны.

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«Над делом работает СБУ во взаимодействии и при содействии Минобороны. Процессуальное руководство осуществляется Офисом Генерального прокурора. Это изменения, о которых мы предупреждали. Важно не только находить виновных в злоупотреблениях, но и возвращать утраченное», — написал Умеров.

В Службе безопасности сообщили, что «в бюджет возвращено почти 1,5 млрд гривен, которые были незаконно выведены за границу при закупке оптовой партии боеприпасов».

Военная контрразведка СБУ разоблачила эту сделку в декабре 2023 года. Тогда при содействии руководства Минобороны был задержан организатор «схемы» — руководитель одного из главных управлений Министерства обороны.

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По данным следствия, чиновник пытался присвоить бюджетные средства, выделенные под госзаказ для нужд украинских войск.

Для этого он организовал перевод с баланса Минобороны на зарубежные счета аффилированной фирмы-посредницы почти 1,5 млрд грн за приобретение артиллерийских снарядов. Эта сумма на 30% превысила стоимость другого, альтернативного контракта, который заключило вновь созданное на тот момент Агентство оборонных закупок", — говорится в материале СБУ.

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Следователи Службы безопасности сообщили военному чиновнику о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114−1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору лиц).

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы.

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