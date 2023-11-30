28 кг золота и 60 кг серебра: Минобороны предотвратило потерю плат с содержанием драгоценных металлов — Finance.ua

28 кг золота и 60 кг серебра: Минобороны предотвратило потерю плат с содержанием драгоценных металлов Сегодня 10:35 — Казна и Политика

28 кг золота и 60 кг серебра: Минобороны предотвратило потерю плат с содержанием драгоценных металлов

По инициативе Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества совместно с Департаментом аудита Минобороны выявлены и недопущены потери микросхем с содержанием драгоценных металлов в военной части Житомирской области.

Об этом сообщили в Минобороны.

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В ходе проверки были обнаружены блоки с неизвестным содержанием в двух гаражах на территории воинской части.

Что нашли

После осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным, в блоках — ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:

28 кг золота.

60 кг серебра.

590 г металлов платиновой группы.

В ходе аудита установлено, что эти платы не состояли на учете воинской части. Хотя одной из задач подразделения было хранить это имущество. Обстоятельства, каким образом драгоценное имущество исчезло с учета и почему сохранялось неучтенным, устанавливается.

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Найденные драгоценные платы (имущество) снова поставлены на учет. Оценочная стоимость — 65,66 миллиона гривен.

Материалы внутреннего аудита будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действий командира части и привлечения его к ответственности.

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