28 кг золота и 60 кг серебра: Минобороны предотвратило потерю плат с содержанием драгоценных металлов — Finance.ua

28 кг золота и 60 кг серебра: Минобороны предотвратило потерю плат с содержанием драгоценных металлов
По инициативе Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества совместно с Департаментом аудита Минобороны выявлены и недопущены потери микросхем с содержанием драгоценных металлов в военной части Житомирской области.
Об этом сообщили в Минобороны.
В ходе проверки были обнаружены блоки с неизвестным содержанием в двух гаражах на территории воинской части.
Что нашли
После осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным, в блоках — ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов:
- 28 кг золота.
- 60 кг серебра.
- 590 г металлов платиновой группы.
В ходе аудита установлено, что эти платы не состояли на учете воинской части. Хотя одной из задач подразделения было хранить это имущество. Обстоятельства, каким образом драгоценное имущество исчезло с учета и почему сохранялось неучтенным, устанавливается.
Найденные драгоценные платы (имущество) снова поставлены на учет. Оценочная стоимость — 65,66 миллиона гривен.
Материалы внутреннего аудита будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действий командира части и привлечения его к ответственности.
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