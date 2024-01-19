Минобороны проверило жалобы бойцов на еду: на складах гнилые бананы и испорченные продукты — Finance.ua
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Минобороны проверило жалобы бойцов на еду: на складах гнилые бананы и испорченные продукты

Казна и Политика
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Внепланово проверены склады некоторых воинских частей на Востоке страны, и качество продуктов на них не соответствует нормам.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Отмечается, что заместитель министра обороны Виталий Половенко вместе с членом Антикоррупционного совета Геннадием Кривошеей внепланово проверили эти склады.
«Причиной тому стали жалобы военных на качество питания. В ходе проверки оказалось, что продукты поставили несвоевременно, а их качество не соответствует нормам», — говорится в сообщении.
На фото к сообщению видно, что, например, бананы не пригодны к употреблению, потому что гнилые.
Минобороны проверило жалобы бойцов на еду: на складах гнилые бананы и испорченные продукты
Половенко добавил, что в ходе незапланированного «визита» в воинские части были зафиксированы нарушения.
«Оказалось, что из-за несвоевременной поставки компанией-победителем продуктов питания в определенных областях запасы продуктов недостаточны»
— сказал замминистра.

В Минобороны отмечают, что работают рабочие группы, проверяющие качество и своевременную поставку продуктов.
«Компания победила в 10 лотах на питание, но теперь физически не может справиться с поставками», — пояснил Половенко. При этом отмечается, что в таком случае должен быть заменен поставщик. «То есть части, где компания не успевает со снабжением, мы выводим из договора и переподчиним компаниям-победителям в прилегающих областях. Продукты должны быть качественными, а их поставки — непрерывными», — заявил Полоненко.
Минобороны обещает выставить штрафные санкции компании, несвоевременно поставившей продукцию. Кроме того, за испорченные и некачественные продукты питания компания также должна возместить средства.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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