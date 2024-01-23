Дело Гринкевичей: в ГБР рассказали о связях львовского бизнесмена с Минобороны — Finance.ua

Дело Гринкевичей: в ГБР рассказали о связях львовского бизнесмена с Минобороны
Задержанный в Одессе львовский бизнесмен Игорь Гринкевич был связан с чиновниками Министерства обороны Украины. Об этом в эфире «Эспрессо» рассказала советница по коммуникациям Государственного бюро расследований (ГБР) Татьяна Сапьян.
По ее словам, оборонное ведомство попросило «признать их пострадавшей стороной в этой ситуации», сейчас следствие устанавливает возможные «теневые и незаконные» связи львовского бизнесмена и его преступной группировки с представителями Министерства обороны".
Она напомнила, что компании Гринкевича выиграли более 20 тендеров на поставку одежды для ВСУ на 1,5 млрд грн и привлекли к этому фирмы, которые по своим наименованиям и возможностям не отвечали указанным стандартам.
«То есть в мирное время эти фирмы занимались строительством, а в условиях военного положения почему-то им удалось выиграть заказы от Минобороны на производство и хранение одежды и белья для ВСУ. Очевидно, это были немалые заказы», — отметила представительница ГБР.
Сафьян уточнила, что, по данным следователей, ориентировочно 6 контрактов не было выполнено.
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