Минобороны приглашает розничные сети участвовать в тендерах ГОТ на поставку продовольствия для ВСУ — Finance.ua
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Минобороны приглашает розничные сети участвовать в тендерах ГОТ на поставку продовольствия для ВСУ

Казна и Политика
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Министерство обороны Украины и ГОТ презентовали розничным сетям новую архитектуру закупок продуктов питания, которая стартует с 1 апреля 2024 года.
Во встрече приняли участие заместители министра обороны Дмитрий Клименков, Юрий Джигир, Виталий Половенко, гендиректор «Государственного оператора тыла» Арсен Жумадилов, а также представители 12 розничных сетей.
Главная задача предлагаемой модели — привлечь честный бизнес к бесперебойному и качественному питанию бойцов. Снабжение от сетей — один из элементов новой архитектуры, которая также включает поставки напрямую от производителей и привлечение профессиональных логистических партнеров.
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Отныне тыловыми закупками занимается «Государственный оператор тыла» — новое агентство, работающее по лучшим международным практикам соблюдения принципов добродетели.
«Нам нужен одинаковый стандарт качества. От Ужгорода до Купянска, от Чернигова до Херсона. Сети супермаркетов могут его обеспечить, потому что они построили свои компании на конкурентном рынке, ища решения, подбирая лучшие инструменты, строя стратегии, — отметил Дмитрий Клименков. — Поэтому для Минобороны важно привлечь розничные сети в поставки питания для ВСУ. Мы открыты для сотрудничества с ритейлерами как локального, так и национального уровня».
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«ГОТ работает над тем, чтобы статус поставщика для ВСУ наконец стал предметом гордости для честного бизнеса. Нулевая толерантность к коррупции, профессионализм и открытость общества — основа нашего сотрудничества с участниками рынка. Вместе мы должны обеспечить ВСУ качественным питанием, чтобы они могли сфокусироваться на главной миссии», — подчеркнул генеральный директор «Государственного оператора тыла» Арсен Жумадилов.
По материалам:
Finance.ua
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