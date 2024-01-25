В Киеве директор предприятия поставил ВСУ некачественную одежду на 25 млн: ему объявили подозрение — Finance.ua
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В Киеве директор предприятия поставил ВСУ некачественную одежду на 25 млн: ему объявили подозрение

Криминал
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В Киеве директор предприятия поставил ВСУ некачественную одежду на 25 млн: ему объявили подозрение
В Киеве директор предприятия поставил ВСУ некачественную одежду на 25 млн: ему объявили подозрение, Фото: gp.gov.ua
Директору частного предприятия, поставившего Вооруженным силам Украины некачественную одежду на 25 миллионов гривен, объявили подозрение.
Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемый заключил договор с одной из воинских частей в Киеве на поставку зимней форменной одежды для защитников Украины. Денежные средства для обеспечения одеждой подразделений ВСУ были выделены на основе решений КГВА из бюджета местной администрации.
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Установлено, что поставленная одежда некачественная, не отвечает утвержденным техническим условиям и не может использоваться по целевому назначению в ВСУ.
В результате противоправных действий подозреваемого государству причинено более 25 млн грн убытков. В настоящее время ему избрана мера пресечения.
Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одну схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил безопасности и обороны Украины. Военное должностное лицо должно было получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тыс. долларов США. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.
По материалам:
Finance.ua
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