В Киеве директор предприятия поставил ВСУ некачественную одежду на 25 млн: ему объявили подозрение — Finance.ua

В Киеве директор предприятия поставил ВСУ некачественную одежду на 25 млн: ему объявили подозрение Сегодня 16:30 — Криминал

В Киеве директор предприятия поставил ВСУ некачественную одежду на 25 млн: ему объявили подозрение, Фото: gp.gov.ua

Директору частного предприятия, поставившего Вооруженным силам Украины некачественную одежду на 25 миллионов гривен, объявили подозрение.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, в конце 2022 года подозреваемый заключил договор с одной из воинских частей в Киеве на поставку зимней форменной одежды для защитников Украины. Денежные средства для обеспечения одеждой подразделений ВСУ были выделены на основе решений КГВА из бюджета местной администрации.

Установлено, что поставленная одежда некачественная, не отвечает утвержденным техническим условиям и не может использоваться по целевому назначению в ВСУ.

В результате противоправных действий подозреваемого государству причинено более 25 млн грн убытков. В настоящее время ему избрана мера пресечения.

Напомним, Служба безопасности разоблачила еще одну схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил безопасности и обороны Украины. Военное должностное лицо должно было получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тыс. долларов США. За эту сумму он обещал заключить договор о поставках оборонных товаров для ВСУ.

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