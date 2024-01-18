«Отмыли» более 1,2 млн грн на ремонте укрытия в больнице: в Полтавской области раскрыли масштабную коррупционную схему с участием депутата — Finance.ua

«Отмыли» более 1,2 млн грн на ремонте укрытия в больнице: в Полтавской области раскрыли масштабную коррупционную схему с участием депутата
В Полтавской области правоохранители разоблачили коррупционную схему в ходе ремонта укрытия в больнице в Полтавской области, общая сумма «откатов» составляла более 1 200 000 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Как установили полицейские, в рамках реализации программы развития и поддержки городской больницы выделялись бюджетные средства. Однако участники преступной группы, в которую вошли руководители коммунальных предприятий и коммерческих структур, наладили собственную схему освоения этих средств.
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Среди фигурантов — директора коммунальных предприятий — руководитель больницы, действующий депутат одной из территориальных громад Полтавщины — глава комиссии жилищно-коммунального хозяйства и строительства, а также руководитель коммерческой структуры.
Согласно разработанному плану, победителями в тендерах на выполнение работ в больнице становились «дружественные» хозяйствующие субъекты. Стоимость такой услуги составила 10% общей суммы заключенного договора. Только от одного из подрядчиков общая сумма полученных «откатов» составляла более 1 200 000 гривен, которые были разделены между всеми участниками сделки. Кроме того, один из фигурантов приобрел за полученные преступным путем средства автомобиль и оформил его на своих родственников.
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Также, в ходе следствия установлены факты перечисления на счета этого подрядчика денег в полном объеме за работы, которые либо совсем не были произведены, либо сделаны частично. Это касается выполнения текущего ремонта по обустройству укрытия и модернизации газовой котельной в городской больнице. Сумма нанесенного ущерба по этим фактам составляет более 5 900 000 гривен.
Следователи и оперативники полиции при силовой поддержке полиции особого назначения и процессуального руководства Полтавской областной прокуратуры провели обыски в офисных помещениях, местах работы, проживания и в транспортных средствах фигурантов на территории Полтавщины и Сумской области. Изъяли финансово-хозяйственную документацию, деньги в национальной и иностранной валюте на общую сумму свыше 3 500 000 гривен, золотые слитки, компьютерную технику, банковские карты и черновые записи.
Директору больницы и руководителю подрядной организации суд избрал уже меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 240 000 гривен залога каждому. В отношении третьего участника — депутата ОТГ — члена комиссии — рассмотрение ходатайства об избрании ему меры пресечения состоится в ближайшее время.
В рамках уголовного производства продолжаются дальнейшие следственные действия по сбору доказательной базы для привлечения к ответственности других лиц, причастных к масштабной коррупционной схеме.
Максимальное наказание, которое может грозить подозреваемым по инкриминируемым статьям, 12 лет лишения свободы.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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