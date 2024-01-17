Ущерб почти на миллиард: ГБР сообщило о подозрении членам преступной организации под руководством Гринкевича — Finance.ua
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Ущерб почти на миллиард: ГБР сообщило о подозрении членам преступной организации под руководством Гринкевича

Криминал
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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену, одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, и членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету Украины ущерб на почти миллиард гривен.
Бюро разоблачило их на сделках с закупками одежды и белья для ВСУ.

Как работала схема

Установлено, что предприниматель создал преступную организацию по противоправному завладению бюджетными средствами. Он заключил договоры с Министерством обороны Украины на поставку некачественной военной одежды. В частности, компании львовского бизнесмена заключили 23 договора на поставку Министерству обороны одежды более чем на 1,5 млрд грн.
Ущерб почти на миллиард: ГБР сообщило о подозрении членам преступной организации под руководством Гринкевича
В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Согласно проведенным экспертизам, государству нанесен ущерб более чем на 934 миллиона гривен.
Пяти членам преступной организации сообщили о подозрении в создании и участии в преступной организации и в завладении чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в условиях военного положения, в особо крупных размерах, преступной организацией (ч. 5 ст. 190, ч .1,2 ст. 255 УК Украины).
Ущерб почти на миллиард: ГБР сообщило о подозрении членам преступной организации под руководством Гринкевича
Члены преступной организации задержаны, и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Санкции статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Следователи ГБР устанавливают полный круг лиц, причастных к уголовному правонарушению, в том числе проверяется информация в отношении должностных лиц Министерства обороны Украины.
Напомним, 29 декабря 2023 года сотрудники ГБР задержали львовского бизнесмена при попытке дать взятку одному из руководителей Главного следственного управления ГБР.
500 тысяч долларов США предлагались за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования уголовного производства. В настоящее время он находится под стражей.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Офиса Генерального прокурора.
По материалам:
Finance.ua
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