СБУ и ГБР задержали мошенника, который за деньги обещал «должности» в Службе безопасности — Finance.ua

СБУ и ГБР задержали мошенника, который за деньги обещал «должности» в Службе безопасности Сегодня 17:13 — Криминал

Главное управление внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР разоблачили на Буковине мошенника, который выдавал себя за подполковника Службы безопасности.

Об этом сообщила СБУ.

Делец предлагал доверчивым украинцам фейковое трудоустройство в одно из областных управлений СБУ. При этом требовал за это денежное вознаграждение в 10 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали фигуранта «на горячем» при получении им всей суммы от «кандидата».

Установлено, что «подполковник СБУ» действительно оказался рядовым-пограничником, который проходит службу по контракту и не имеет никакого отношения к Службе безопасности.

В настоящее время задержанному доложено о подозрении по ч. 3 ст. 369−2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Расследование проводилось при процессуальном руководстве Черновицкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

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