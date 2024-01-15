В Киеве разоблачили масштабную преступную схему более чем на 60 млн гривен — Finance.ua

В Киеве разоблачили масштабную преступную схему более чем на 60 млн гривен Сегодня 15:44 — Криминал

В Киеве разоблачили масштабную преступную схему более чем на 60 млн гривен.

Один из организаторов — должностное лицо государственного предприятия. В Киеве будут судить пятерых участников преступной схемы. Они незаконно завладели строениями и укрытиями государственного предприятия на 64 млн грн.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Дело было возбуждено в отношении организатора и четырех участников преступной группы, которые мошенническим путем завладели зданиями и укрытиями государственного предприятия одного из Министерств Украины. Преступную группу организовали два жителя г. Киева. Один из них, являясь должностным лицом государственного предприятия, подыскал объекты недвижимого имущества, которые не использовались в хозяйственной деятельности этого предприятия.

В свою очередь другие участники преступной группы от имени бывшего директора подделали документы, позволявшие отчуждать имущество предприятия. На основании этих документов государственный регистратор осуществил незаконное отчуждение государственных объектов на подставных лиц для последующей перепродажи.

Всего организованной группой отчуждено 7 объектов государственного предприятия общей площадью 1500 кв. на сумму 64 млн гривен.

Из них — 5 подвальных помещений, которые использовались в качестве укрытия, и два здания.

В настоящее время все незаконно отчужденные объекты недвижимости находятся под арестом. Санкция статей предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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