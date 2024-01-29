СБУ разоблачила чиновников оборонного ведомства и менеджеров «Львовского арсенала», укравших почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов — Finance.ua

СБУ разоблачила чиновников оборонного ведомства и менеджеров «Львовского арсенала», укравших почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов Сегодня 11:10 — Криминал

СБУ разоблачила чиновников оборонного ведомства и менеджеров «Львовского арсенала», укравших почти 1,5 млрд грн на закупке снарядов

Служба безопасности при содействии Министерства обороны Украины разоблачила схему хищения государственных средств при закупке боеприпасов. Документирование преступления происходило при содействии действующего Министра обороны.

По данным следствия, к сделке причастны бывшие и действующие чиновники МО Украины и руководители аффилированных компаний.

Злоумышленники пытались украсть почти 1,5 млрд бюджетных гривен на приобретении 100 тыс. минометных выстрелов для ВСУ.

По данным следствия, в августе 2022 года чиновники заключили контракт на закупку оптовой партии артснарядов с поставщиком вооружений «Львовский арсенал».

Затем Минобороны перевело на счета предприятия всю сумму, предусмотренную подписанным документом.

После получения средств менеджмент компании перечислил часть денег на баланс иностранной коммерческой структуры, которая должна была поставить заказанные боеприпасы в Украину.

Однако та не отправила ни одного артснаряда в наше государство, а полученные средства вывела в тень, переведя их на счета еще одной аффилированной структуры на Балканах.

Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков.

В результате комплексных мероприятий сотрудники СБУ задокументировали схему хищения государственных средств и установили всех лиц, причастных к схеме.

Благодаря принятым СБУ мерам похищенные средства арестованы, решается вопрос их возвращения в бюджет Украины.

По материалам Службы безопасности 5 фигурантам производства сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные организованной группой).

В частности, подозрение получили бывший и нынешний руководители Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны, руководитель и коммерческий директор компании «Львовский арсенал», а также их сообщник — представитель иностранной коммерческой структуры.

СБУ задержала одного из фигурантов на попытке выехать за пределы Украины, поэтому он находится под стражей. Вопрос о мерах предосторожности для других фигурантов сейчас решается.

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Уголовное производство возбуждено по результатам аудита Государственной аудиторской службы (ГАСУ).

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