Минобороны Украины перевело политику закупок на стандарты НАТО — Finance.ua

Минобороны Украины перевело политику закупок на стандарты НАТО Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Минобороны Украины перевело политику закупок на стандарты НАТО

Министерство обороны Украины разделило формирование политики закупок и ее исполнения и перешло на стандарты Североатлантического союза (НАТО).

Об этом заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков в ходе встречи с политическим советником Посольства США в Киеве Кристианом Муром, сообщает пресс-служба Минобороны.

«В структуре Министерства создан Департамент политики закупок, отвечающий за формирование политики закупок. Непосредственно закупки переданы отдельным агентствам — „Государственному оператору тыла“ и „Агентству оборонных закупок“», — говорится в сообщении.

Клименков подчеркнул, что Минобороны работает над тем, чтобы приблизить взаимосовместимость с Североатлантическим альянсом в вопросах организации закупок, бюджетного процесса, добродетели и институтов.

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«Сотрудничество со странами НАТО — это уникальная возможность привлечь передовой военный опыт и интегрировать его в нашу собственную оборонную систему, — отметил заместитель министра обороны Украины. — Мы стремимся к совершенствованию стандартов и повышению квалификации наших военнослужащих, а также к укреплению оборонной мощи страны».

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