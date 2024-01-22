Минобороны Украины перевело политику закупок на стандарты НАТО — Finance.ua

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Минобороны Украины перевело политику закупок на стандарты НАТО

Казна и Политика
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Минобороны Украины перевело политику закупок на стандарты НАТО
Минобороны Украины перевело политику закупок на стандарты НАТО
Министерство обороны Украины разделило формирование политики закупок и ее исполнения и перешло на стандарты Североатлантического союза (НАТО).
Об этом заявил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков в ходе встречи с политическим советником Посольства США в Киеве Кристианом Муром, сообщает пресс-служба Минобороны.
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«В структуре Министерства создан Департамент политики закупок, отвечающий за формирование политики закупок. Непосредственно закупки переданы отдельным агентствам — „Государственному оператору тыла“ и „Агентству оборонных закупок“», — говорится в сообщении.
Клименков подчеркнул, что Минобороны работает над тем, чтобы приблизить взаимосовместимость с Североатлантическим альянсом в вопросах организации закупок, бюджетного процесса, добродетели и институтов.
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«Сотрудничество со странами НАТО — это уникальная возможность привлечь передовой военный опыт и интегрировать его в нашу собственную оборонную систему, — отметил заместитель министра обороны Украины. — Мы стремимся к совершенствованию стандартов и повышению квалификации наших военнослужащих, а также к укреплению оборонной мощи страны».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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