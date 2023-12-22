В Минобороны и ВСУ ввели еще семь стандартов НАТО — Finance.ua

В Минобороны и ВСУ ввели еще семь стандартов НАТО Сегодня 10:45 — Казна и Политика

В Минобороны и ВСУ ввели еще семь стандартов НАТО

В Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины в ноябре-декабре 2023 года были введены еще семь стандартов НАТО.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Силы обороны Украины продолжают курс на реформы, чтобы соответствовать стандартам взаимосовместимости с государствами-членами НАТО», — говорится в сообщении.

В ноябре-декабре 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины введено еще семь стандартов Альянса.

Среди них — стандарты по навигационно-гидрографической поддержке, ведению боевых действий, качеству горюче-смазочных материалов, подготовке Военно-морских сил по связи.

Как напомнили в ведомстве, в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины введен 301 стандарт НАТО, в том числе 181 — в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты Альянса) и 116 — в инициативном порядке, внедряемых Украиной вне Целей партнерства. В целом в Альянсе действует 1135 стандартов.

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В Минобороны и ВСУ уже введено более четверти общего количества (26,5%).

Напомним, с 1 апреля 2024 года Министерство обороны будет закупать продукты для военнослужащих по новым правилам.

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Укрінформ По материалам:

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