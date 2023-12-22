В Минобороны и ВСУ ввели еще семь стандартов НАТО — Finance.ua
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В Минобороны и ВСУ ввели еще семь стандартов НАТО

Казна и Политика
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В Минобороны и ВСУ ввели еще семь стандартов НАТО
В Минобороны и ВСУ ввели еще семь стандартов НАТО
В Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины в ноябре-декабре 2023 года были введены еще семь стандартов НАТО.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
«Силы обороны Украины продолжают курс на реформы, чтобы соответствовать стандартам взаимосовместимости с государствами-членами НАТО», — говорится в сообщении.
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В ноябре-декабре 2023 года в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины введено еще семь стандартов Альянса.
Среди них — стандарты по навигационно-гидрографической поддержке, ведению боевых действий, качеству горюче-смазочных материалов, подготовке Военно-морских сил по связи.
Как напомнили в ведомстве, в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины введен 301 стандарт НАТО, в том числе 181 — в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты Альянса) и 116 — в инициативном порядке, внедряемых Украиной вне Целей партнерства. В целом в Альянсе действует 1135 стандартов.
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В Минобороны и ВСУ уже введено более четверти общего количества (26,5%).
Напомним, с 1 апреля 2024 года Министерство обороны будет закупать продукты для военнослужащих по новым правилам.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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