Нас не приглашают в НАТО. Сигналы о частичном участии — бред, — Зеленский Сегодня 19:44

Нас не приглашают в НАТО. Сигналы о частичном участии — бред, — Зеленский

Уже 14 стран поддержали гарантии безопасности для Украины, что является важнейшим моментом на пути вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 19 декабря 2023 года рассказал детали о вступлении Украины в НАТО и как быть с оккупированными россией территориями.

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«О гарантии безопасности — как приблизить это решение, многое зависит от нас. Мы очень часто обвиняем наших партнеров в тех или иных вопросах, но нужно быть справедливыми. Многое зависит от нас. Мы должны наше видение передать партнерам — и это очень серьезное ядро ​​для гарантий безопасности. Потому что все это будет вокруг элемента безопасности. И мы до сих пор этого не передали. Я здесь без упреков. Знаю, что есть много вызовов и много работы», — сказал президент.

Относительно вступления в НАТО Зеленский отметил, что для Украины это самый мощный вариант.

«Нас не приглашают в НАТО. И сигналы относительно частичного участия, честно говоря, — бред. Мы ни разу не получали такое предложение — ни разу ни от одного из партнеров. Честно говоря, очень сложно представить, как это может быть», — рассказывает президент.

«Представим себе, что будет, если часть Украины будет в НАТО. Думаю, это высокие риски для нас. Потому что я уверен, что если часть Украины будет в НАТО, то это значит, что начнется война с НАТО. И вот здесь будет вопрос — будут ли вступать страны НАТО, бороться за часть украинской территории, имеющей тот или иной статус в НАТО не полностью? А какой статус? Ведь мы не признаем с вами территории, оккупированные россией. То есть, это будет говорить, что мы с вами не совсем в НАТО. И плохо опять-таки возвращаюсь к нашей невыполненной пока домашней работе», — подытожил Зеленский.

Справка Finance.ua:

12 июля 2023 года о совместной декларации лидеров стран G7 о поддержке Украины объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. На полях двухдневного саммита НАТО в Вильнюсе лидеры стран «Большой семерки» (G7, Япония, Германия, Великобритания, США, Канада, Франция и Италия) согласовали этот документ. Было объявлено, что Декларация открыта для любой страны, разделяющей намерение поддержать Украину.

13 июля президент Зеленский заявил, что еще шесть стран присоединились к декларации о гарантиях безопасности для Украины. В частности, это Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция. При этом Зеленский убежден, что круг гарантов будет увеличиваться.

Одобренные гарантии безопасности включают меры по помощи Украине в защите и предотвращении новой агрессии, в том числе поставки оружия, поддержка в строительстве оборонно-промышленного комплекса, обучение, сотрудничество в области разведки и кибербезопасности.

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