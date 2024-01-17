Украина начала производить артсистемы по стандартам НАТО, вдвое увеличила выпуск боеприпасов — Камышин — Finance.ua
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Украина начала производить артсистемы по стандартам НАТО, вдвое увеличила выпуск боеприпасов — Камышин

Казна и Политика
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Украина начала производить артсистемы по стандартам НАТО, вдвое увеличила выпуск боеприпасов — Камышин
Украина начала производить артсистемы по стандартам НАТО, вдвое увеличила выпуск боеприпасов — Камышин
Украина начала производить артиллерийские системы по стандартам НАТО и вдвое увеличила выпуск боеприпасов.
Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе в среду.
По его словам, начата комплектация гибридных систем противовоздушной обороны (ПВО), расширяется производство дронов и тепловизоров.
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«Сейчас мы переживаем уникальный опыт перехода от стандартов советского наследия к стандартам НАТО и уже начали производить артиллерийские системы по стандартам НАТО. Как сказал мой президент (президент Украины Владимир Зеленский. — Ред.), мы уже начинаем это делать. Нам удалось вдвое увеличить производство боеприпасов. Это то, чему мы должны уделять самое большое внимание», — сказал Камышин.
По его словам, потребность в недостающих компонентах будет закрываться путем создания совместных предприятий с зарубежными партнерами.
«Не хватает компонентов, не хватает взрывчатых веществ. Поэтому мы должны уделять внимание совместному производству с европейскими и американскими компаниями. Уверен: совместные усилия дадут соответствующие результаты», — сказал министр.
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Он сообщил, что Украина активно развивает направление ПВО, создавая гибридные установки.
«Конечно, любая система ПВО, если новую развивать, требует длительного времени… И чтобы не ждать годами, мы создали самодельную ПВО. Взяли советские компоненты и применили западные ракеты. Или, скажем, брали западные ракеты, западные пусковые установки, к которым применялись советские ракеты», — рассказал Камышин.
Он выразил благодарность европейским, американским стратегическим партнерам, которые помогали Украине с усилением ПВО. «Это помогло нам спасти жизни», — констатировал Камышин.
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Кроме того, по его словам, в Украине большими темпами развивается производство дронов.
«Если бы вы хотели купить что-нибудь, сделанное в Украине год назад, вам бы не много удалось. Были некоторые марки, но достаточного мастерства не было. Этот год (2023-й. — Ред.) доказал, что мы эту индустрию построили. И это стало видимой и важной составляющей оборонной промышленности. Мы производим то, что работает в небе, на воде и под водой. Все работает», — заявил министр.
При этом он сообщил, что затраты на выпуск дронов значительно сократились: в частности, на производство FPV-дронов они упали с $1 тыс. до $500. А самые дешевые дроны, производимые в стране, стоят $300. Развивается и производство тепловизоров.
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Камышин также сообщил, что ВСУ активно применяют на поле боя роботизированные установки.
«Робособаки есть. У нас есть один центр, который защищен иностранными дронами. Командный центр. И россияне не понимают, что на самом деле они борются с работами, а не с воинскими частями, подразделениями», — сказал Камышин.
В то же время он сообщил, что большинство производителей, работающих в оборонном секторе Украины, частные: 190 из 200 компаний негосударственной формы собственности.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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