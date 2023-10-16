Ежемесячно в ближайшие полгода Украина будет увеличивать военное производство — Камышин Сегодня 07:39 — Казна и Политика

Ежемесячно в ближайшие полгода Украина будет увеличивать военное производство — Камышин

В ближайшие полгода отечественное производство в военно-промышленном комплексе возрастет в разы.

Об этом во время выступления на Киевском международном экономическом форуме сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.

«Большинство того, что летит за пределы Украины, произведено в Украине. Большинство того, что летит сегодня на линии фронта, — уже произведено в Украине. И вы увидите в ближайшие полгода, как каждый месяц будет кратно расти отечественное производство», — пообещал Камышин.

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Он отметил, что Украина 20 лет строила экономику, в основе которой лежала аграрная составляющая. И Украине удалось стать «житницей Европы». Однако эта модель не может быть живучей в долгосрочной перспективе, как свидетельствуют последние события с экспортом зерна.

«Война заставила нас строить оборонно-промышленный комплекс. Если мы как государство сфокусируемся на оборонке и дадим возможность этой отрасли развиваться, я уверен, что мы построим сильнейший оборонно-промышленный комплекс», — отметил Камышин.

Он привел пример с производством беспилотников, объемы которого только за последние полгода выросли в 100 раз. Этот совместный с Минцифры проект стал экспериментальным, но по такому принципу уже начинают развиваться другие направления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Дзеркало Тижня По материалам:

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