Ежемесячно в ближайшие полгода Украина будет увеличивать военное производство — Камышин
В ближайшие полгода отечественное производство в военно-промышленном комплексе возрастет в разы.
Об этом во время выступления на Киевском международном экономическом форуме сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.
«Большинство того, что летит за пределы Украины, произведено в Украине. Большинство того, что летит сегодня на линии фронта, — уже произведено в Украине. И вы увидите в ближайшие полгода, как каждый месяц будет кратно расти отечественное производство», — пообещал Камышин.
Он отметил, что Украина 20 лет строила экономику, в основе которой лежала аграрная составляющая. И Украине удалось стать «житницей Европы». Однако эта модель не может быть живучей в долгосрочной перспективе, как свидетельствуют последние события с экспортом зерна.
«Война заставила нас строить оборонно-промышленный комплекс. Если мы как государство сфокусируемся на оборонке и дадим возможность этой отрасли развиваться, я уверен, что мы построим сильнейший оборонно-промышленный комплекс», — отметил Камышин.
Он привел пример с производством беспилотников, объемы которого только за последние полгода выросли в 100 раз. Этот совместный с Минцифры проект стал экспериментальным, но по такому принципу уже начинают развиваться другие направления.
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