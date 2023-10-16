Ежемесячно в ближайшие полгода Украина будет увеличивать военное производство — Камышин — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ежемесячно в ближайшие полгода Украина будет увеличивать военное производство — Камышин

Казна и Политика
37
Ежемесячно в ближайшие полгода Украина будет увеличивать военное производство — Камышин
Ежемесячно в ближайшие полгода Украина будет увеличивать военное производство — Камышин
В ближайшие полгода отечественное производство в военно-промышленном комплексе возрастет в разы.
Об этом во время выступления на Киевском международном экономическом форуме сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин.
«Большинство того, что летит за пределы Украины, произведено в Украине. Большинство того, что летит сегодня на линии фронта, — уже произведено в Украине. И вы увидите в ближайшие полгода, как каждый месяц будет кратно расти отечественное производство», — пообещал Камышин.
Читайте также
Он отметил, что Украина 20 лет строила экономику, в основе которой лежала аграрная составляющая. И Украине удалось стать «житницей Европы». Однако эта модель не может быть живучей в долгосрочной перспективе, как свидетельствуют последние события с экспортом зерна.
«Война заставила нас строить оборонно-промышленный комплекс. Если мы как государство сфокусируемся на оборонке и дадим возможность этой отрасли развиваться, я уверен, что мы построим сильнейший оборонно-промышленный комплекс», — отметил Камышин.
Он привел пример с производством беспилотников, объемы которого только за последние полгода выросли в 100 раз. Этот совместный с Минцифры проект стал экспериментальным, но по такому принципу уже начинают развиваться другие направления.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Дзеркало Тижня
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.