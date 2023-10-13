Украина выкупает 60% всего мирового производства дронов Mavic — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина выкупает 60% всего мирового производства дронов Mavic

Казна и Политика
43
Украина выкупает 60% всего мирового производства дронов Mavic
Украина выкупает 60% всего мирового производства дронов Mavic
Для противостояния российской агрессии, Украина активно использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе китайского производства. Например, Украина покупает 60% от общих объемов дронов китайской компании Mavic, не считая других закупок БПЛА.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Киевского международного экономического форума.
Читайте также
«В этом году мы дополнительно 40 миллиардов гривен направили на закупку дронов. Это дроны украинского и иностранного производства. Украина выкупает 60% всего мирового производства Mavic», — отметил глава правительства.
По его словам, помимо импорта Украина самостоятельно производит линейку мощных БПЛА, которые сегодня совершают «определенные технологические прорывы».
Читайте также
Премьер-министр подчеркнул, что правительство пытается облегчить и ускорить создание украинского рынка дронов и аналогично занимается стимулированием прорывов в других сферах ВПК и промышленности, инвестирует в технологии двойного назначения.
«Будем продолжать это делать, то есть инвестировать сегодня в „милитари“ — это перспективное дело. Кроме того, что оно формирует экономику военного времени, оно также повлияет на экономику будущего», — подытожил Денис Шмыгаль.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.