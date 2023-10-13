Украина выкупает 60% всего мирового производства дронов Mavic — Finance.ua

Украина выкупает 60% всего мирового производства дронов Mavic Сегодня 06:18 — Казна и Политика

Украина выкупает 60% всего мирового производства дронов Mavic

Для противостояния российской агрессии, Украина активно использует беспилотные летательные аппараты (БПЛА), в том числе китайского производства. Например, Украина покупает 60% от общих объемов дронов китайской компании Mavic, не считая других закупок БПЛА.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Киевского международного экономического форума.

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«В этом году мы дополнительно 40 миллиардов гривен направили на закупку дронов. Это дроны украинского и иностранного производства. Украина выкупает 60% всего мирового производства Mavic», — отметил глава правительства.

По его словам, помимо импорта Украина самостоятельно производит линейку мощных БПЛА, которые сегодня совершают «определенные технологические прорывы».

Премьер-министр подчеркнул, что правительство пытается облегчить и ускорить создание украинского рынка дронов и аналогично занимается стимулированием прорывов в других сферах ВПК и промышленности, инвестирует в технологии двойного назначения.

«Будем продолжать это делать, то есть инвестировать сегодня в „милитари“ — это перспективное дело. Кроме того, что оно формирует экономику военного времени, оно также повлияет на экономику будущего», — подытожил Денис Шмыгаль.

Діло По материалам:

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