На «Армию дронов» выделят около 48 млрд грн в 2024 году — Finance.ua

На «Армию дронов» выделят около 48 млрд грн в 2024 году Сегодня 18:00 — Казна и Политика

На «Армию дронов» выделят около 48 млрд грн в 2024 году

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что на «Армию дронов» выделят примерно 48 млрд грн в 2024 году, а еще 48 млрд грн — на производство вооружения и боеприпасов.

«Акценты нашего производства — это дроны. „Украинская армия дронов“ полностью запущена, работает, 40 млрд грн профинансировано правительством в этом году. Мы продолжим это финансирование», — сказал Шмыгаль на пресс-конференции в пятницу.

Премьер подчеркнул, что страна будет финансировать производство боеприпасов, техники, бронемашин и ракетной программы Украины.

Шмыгаль отметил, что эти расходы будут финансироваться за счет налога на доходы физических лиц.

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По его словам, сумма НДФЛ составит около 96 млрд грн и будет распределена на нужды обороны, в частности ориентировочно половина пойдет на украинское производство вооружения, техники и боеприпасов, а половина — на «Армию дронов».

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