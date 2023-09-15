На «Армию дронов» выделят около 48 млрд грн в 2024 году — Finance.ua
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На «Армию дронов» выделят около 48 млрд грн в 2024 году

Казна и Политика
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На «Армию дронов» выделят около 48 млрд грн в 2024 году
На «Армию дронов» выделят около 48 млрд грн в 2024 году
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что на «Армию дронов» выделят примерно 48 млрд грн в 2024 году, а еще 48 млрд грн — на производство вооружения и боеприпасов.
«Акценты нашего производства — это дроны. „Украинская армия дронов“ полностью запущена, работает, 40 млрд грн профинансировано правительством в этом году. Мы продолжим это финансирование», — сказал Шмыгаль на пресс-конференции в пятницу.
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Премьер подчеркнул, что страна будет финансировать производство боеприпасов, техники, бронемашин и ракетной программы Украины.
Шмыгаль отметил, что эти расходы будут финансироваться за счет налога на доходы физических лиц.
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По его словам, сумма НДФЛ составит около 96 млрд грн и будет распределена на нужды обороны, в частности ориентировочно половина пойдет на украинское производство вооружения, техники и боеприпасов, а половина — на «Армию дронов».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Інтерфакс-Україна
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