Зеленский одобрил налоговые льготы для производства дронов в Украине — Finance.ua

Зеленский одобрил налоговые льготы для производства дронов в Украине
Президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые стимулируют производителей беспилотных летающих аппаратов во время военного положения в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект № 9275 и № 9276.
Законопроект № 9275 отменяет уплату НДС при ввозе в Украину комплектующих для комплектующих (материалы, узлы, агрегаты оборудования) БПЛА, ввозимые предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА
А законопроект № 9276 предусматривает освобождение от уплаты ввозных пошлин компонентов для производства или ремонта беспилотных систем.
Рада одобрила эти законопроекты 29 мая.
Льготы на импорт дронов в Украину
В марте Кабмин принял постановление, которое во время военного положения упрощает процедуру ввоза комплектующих для беспилотников. Ранее на получение заключения уходило до 15 дней. А сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов.
Также правительство поддержало ряд решений, которые значительно упростят ввоз беспилотных летательных аппаратов в Украину. Теперь для ввоза дронов на территорию Украины не требуется никаких документов от службы экспортного контроля или других органов.
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