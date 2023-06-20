Зеленский одобрил налоговые льготы для производства дронов в Украине — Finance.ua

Зеленский одобрил налоговые льготы для производства дронов в Украине Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Президент Владимир Зеленский подписал два закона, которые стимулируют производителей беспилотных летающих аппаратов во время военного положения в Украине.

Законопроект № 9275 отменяет уплату НДС при ввозе в Украину комплектующих для комплектующих (материалы, узлы, агрегаты оборудования) БПЛА, ввозимые предприятиями для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА

А законопроект № 9276 предусматривает освобождение от уплаты ввозных пошлин компонентов для производства или ремонта беспилотных систем.

Рада одобрила эти законопроекты 29 мая.

Льготы на импорт дронов в Украину

В марте Кабмин принял постановление, которое во время военного положения упрощает процедуру ввоза комплектующих для беспилотников. Ранее на получение заключения уходило до 15 дней. А сама экспертиза затягивала процесс ввоза комплектующих для дронов.

Также правительство поддержало ряд решений, которые значительно упростят ввоз беспилотных летательных аппаратов в Украину. Теперь для ввоза дронов на территорию Украины не требуется никаких документов от службы экспортного контроля или других органов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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