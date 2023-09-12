Украинский концерн «Антонов» перешел с грузовых самолетов на дроны, — Reuters Сегодня 17:47

Украинский концерн «Антонов» перешел с грузовых самолетов на дроны, — Reuters

Украинский концерн «Антонов» расширяет производство беспилотников. Компания диверсифицирует свой основной бизнес по производству грузовых самолетов в ответ на российское вторжение.

Об этом сообщает Reuters

Как отмечается в публикации, дроны, изготовленные и адаптированные в Украине, играют немаловажную роль в войне. Планы «Антонова» отвечают стремлению Украины стать глобальным центром дронов, чему способствуют инвестиции в сектор, резко выросший с начала 2022 года.

Новый центр беспилотных летательных аппаратов «Антонова» был открыт «в целях расширения возможностей производства беспилотных систем и предоставления поддержки частным производителям беспилотных систем с точки зрения опыта и услуг», говорится в презентации «Укроборонпрома», занимающегося оборонным сектором Украины. Документ был представлен чиновникам в Вашингтоне в июне.

«Антонов» не ответил на запросы о комментариях касательно центра и планов расширения сектора беспилотников. Представитель «Укроборонпрома» отказался от комментариев, сославшись на соображения безопасности.

Производство дронов теперь может поддержать устаревшие советские аэрокосмические компании, такие как «Антонов», которые потеряли крупного клиента на россии и силоно пострадали от российских атак.

В рамках «Укроборонпрома» «Антонов» в прошлом проектировал и производил беспилотники, в том числе модель «Горлица», но грузовые самолеты уже давно являются его основным направлением деятельности. В результате удара в начале войны был уничтожен Ан-225 «Мрія», крупнейший в то время грузовой самолет в мире, благодаря которому знаменит «Антонов».

Диверсификация производства

Хотя производство грузовых самолетов будет продолжаться, новый центр беспилотных летательных аппаратов теперь может лучше удовлетворять военные потребности Украины и дать инженерам «Антонова» больше работы, сообщил Reuters анонимный источник, знакомый с планами «Антонова». Он отказался назвать свое имя, поскольку планы «Антонова» относительно беспилотников еще не известны широкой общественности.

Опыт «Антонова» в области грузовых самолетов также применим к беспилотникам дальнего действия, добавил источник, что даст Вооруженным силам Украины возможность наносить удары вглубь территории россии.

Новый центр «Антонов» предлагает услуги, включающие экспериментальные аэродинамические исследования, создание полнофункциональных тренажеров для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и разработку стандартов компонентов, говорится в презентации, где перечислено 26 функций.

Тестирование в реальном времени

Киев использовал воздушные дроны для атак на аэродромы и российские войска, а также водные дроны против кораблей и мостов. Он также является полигоном для испытаний инноваций в сфере беспилотных летательных аппаратов мировых поставщиков оборонной продукции.

Украина в основном зависела от иностранных БПЛА после того, как россия начала вторжение 24 февраля 2022 года, но теперь способна производить значительное количество различных типов дронов благодаря интенсивной поддержке новых производителей.

Соотношение отечественных и зарубежных беспилотников в арсенале Украины оценить сложно из-за большого количества используемых систем, их резкого истощения и секретности военного времени.

Согласно недавним заявлениям чиновников, в Украине есть около 200 производителей дронов, а ее вооруженные силы подписали контракты на поставку 30 новых моделей дронов отечественного производства.

Однако большинство из них — это стартапы, которые основаны после вторжения и действуют в небольших масштабах, часто не имеют производственных мощностей и отраслевой поддержки, необходимых для того, чтобы стать значительными игроками.

Украинские чиновники заявили, что хотят извлечь выгоду из своих инженерных талантов для развития послевоенной экономики. Это будет включать создание рабочих мест в промышленности дронов.

Небольшой украинский производитель дронов, который в этом году посетило агентство Reuters, нанимает бывших инженеров «Антонова» для производства дронов дальнего действия.

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