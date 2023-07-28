Уничтожение «Мрії»: дело о служебной халатности экс-гендиректора ГП «Антонов» передали в суд — Finance.ua

Уничтожение «Мрії»: дело о служебной халатности экс-гендиректора ГП «Антонов» передали в суд
Правоохранители завершили расследование по делу о служебной халатности экс-руководителя госпредприятия «Антонов», что привело к уничтожению самолета АН-225 «Мрія».
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.
Прокуроры Специализированной прокуратуры в сфере обороны Офиса Генпрокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего генерального директора предприятия.
Следствие установило, что подозреваемый ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности по обеспечению сохранности имущества. В результате транспортный самолет АН-225 «Мрія» не был своевременно, до начала большой войны, транспортирован с аэродрома АТП «Антонов» в Гостомеле на Киевщине за рубеж.
«В результате обстрелов военнослужащими государства-агрессора воздушное судно было уничтожено. Государству нанесено почти 8,5 млрд грн ущерба», — констатируют в прокуратуре.
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
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