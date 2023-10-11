Правительство упростило импорт сырья для боеприпасов и боевых частей дронов — Finance.ua

Правительство упростило импорт сырья для боеприпасов и боевых частей дронов Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Правительство упростило импорт сырья для боеприпасов и боевых частей дронов

Кабинет Министров утвердил постановление об упрощении импорта сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, это обеспечит украинские нужды и позволит нарастить выпуск беспилотников.

«Правительство максимально упростило ввоз беспилотников. Расширило перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля. Мы сняли бюрократические преграды для закупок украинских дронов», — добавил Шмыгаль.

По словам представителя правительства в ВР Тараса Мельничука , речь идет об изменениях в Порядок реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов в беспилотные системы и боевые части беспилотных систем.

По его словам, они предусматривают «установление упрощенного порядка осуществления процедур государственного экспортного контроля при осуществлении импорта товаров военного назначения и двойного использования производителями боеприпасов и боевых частей к беспилотным системам».

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Економічна Правда По материалам:

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