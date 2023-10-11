Правительство упростило импорт сырья для боеприпасов и боевых частей дронов — Finance.ua

Правительство упростило импорт сырья для боеприпасов и боевых частей дронов
Кабинет Министров утвердил постановление об упрощении импорта сырья для производства боеприпасов и боевых частей БПЛА.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.
По его словам, это обеспечит украинские нужды и позволит нарастить выпуск беспилотников.
«Правительство максимально упростило ввоз беспилотников. Расширило перечень товаров военного назначения и двойного использования, которые могут импортироваться без разрешения Госслужбы экспортного контроля. Мы сняли бюрократические преграды для закупок украинских дронов», — добавил Шмыгаль.
По словам представителя правительства в ВР Тараса Мельничука, речь идет об изменениях в Порядок реализации экспериментального проекта по производству, закупке и поставке боеприпасов в беспилотные системы и боевые части беспилотных систем.
По его словам, они предусматривают «установление упрощенного порядка осуществления процедур государственного экспортного контроля при осуществлении импорта товаров военного назначения и двойного использования производителями боеприпасов и боевых частей к беспилотным системам».
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